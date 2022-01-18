Подросток продал чужую машину в Нур-Султане

В полицию Нур-Султана поступило заявление от жителя столицы о том, что ночью со двора дома по улице Бейбитшилик неизвестный украл неисправную автомашину «Лада Приора», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на комендатуру города.
"В ходе расследования установлено, что хозяин машины оставил двери открытыми на долгое время с ключом в замке зажигания. Этим обстоятельством воспользовался 17-летний подросток. Юноша, представившись автовладельцем, предложил знакомому купить "его тачку" за небольшую сумму. Покупатель увез покупку путем буксировки", - рассказали в пресс-службе.
По данному факту проводится досудебное расследование. Несовершеннолетний взят на особый контроль сотрудниками ювенальной полиции.
Поведение подростка рассмотрели в Комисии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где решено направить его в специальную школу для детей с девиантным поведением. Окончательное решение будет принято судом.