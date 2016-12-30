Подружились с книжками «Веселые рисунки»

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Валентина ФИРОНОВА
Именно так – позитивом в превосходной степени – назвала впечатления от выставки директор библиотеки Татьяна Есина, отметив, что это не только ее личное мнение, а каждого, кто приходит поработать в читальном зале или обменять книги.

– Подходят люди к рисункам. И их не узнать, – говорит Татьяна Александровна, – на лицах появляются улыбки. Посетители сами становятся немножко детьми.

Не скрывает радости и руководитель детской изостудии «Веселые рисунки» Елена Петрова:

– Мы уже лет шесть проводим конкурс «Символ года». И очень благодарны библиотеке за сотрудничество. Выставочные залы в городе дороги, а детей так хочется поддержать и вручить им в торжественной обстановке подарки.

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На конкурс поступило 150 работ. Выставлено 70. Самые лучшие. Если говорить о технике, то вариативность ее поражает. Здесь есть черно-белая и цветная графика, китайская живопись, гжельская роспись, выжигание, пластилин с акварелью…

«Посмотрите, какой потряса­ющий бисерный петушок!» – подошла ко мне одна из читательниц. Символ года сиял и переливался. Казалось, еще чуть-чуть, и петушок Софии Шевцовой пустится в пляс.

– Это не бисер, – пояснила Елена Владимировна, – контурные краски. Изображение выполнено цветными точками. Среди авторов и 6-летние ребятишки, и старшеклассники. У нас в студии, можно сказать, есть дети-«долгожители». Вот, например, Камилле Аубакировой 11 лет, а рисовать она начала с четырех.

Было интересно узнать и о том, как у юных художников рождались сюжеты.

– Ребята приносили эскизы, и мы вместе решали, в какой технике лучше выполнить рисунок. Ведь каждый ребенок открывается по-своему. Кто-то в графике лучше реализовывается, у другого успешнее идет живопись. А кому-то петушка проще сшить, и получится просто загляденье. Вот Данил Грудницкий такой креативный символ года создал, что я там сама с трудом петушка нашла. Потом автор объяснил, как родился замысел и как он его воплотил.

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А слушать истории про героев выставки действительно интересно. 10-летняя Даша Кузина рассказывает о беленьком и черненьком бравых петушках, сделанных из пластики, прямо как о своих друзьях. У каждого свой характер, свое выражение «лица». Один в руках-крыльях держит елку, другой – угощение для праздничного стола.

– А чем тебе нравится символ года? – спрашиваю Дашу.

– Петух веселый и красивый. Своих я, наверное, поставлю на праздничный стол. Пусть с нами встречают Новый год!

Оригинальный символ года у Маши Скосырской. Можно даже сказать, с философским подтекстом. Обыкновенный елочный шарик она превратила в маленькую планету добра, где правит бал цыпленок. Увлеченно о своем петушке, выполненном в графике, поведал 7-летний Дима Новосельцев, отмечая, что он у него яркий, сильный и дружелюбный.

Пришли поболеть за своих художников и мамы. Татьяна Борисовна, мама Даши Власовой, довольна, что ее дочь-непоседа очень творческий человек, всегда что-нибудь придумывает:

– За шесть лет у нас уже целый чемодан ее поделок собрался. Можно даже персональную выставку сделать. Даша и куклы шьет, и рисованием увлекается.

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А то, что Дашенька такая рукодельница, неудивительно. Бабушка у нее работала швеей на фабрике имени Маншук Маметовой, а прабабушка сама ткала холсты и вышивала. Так что быть мастерицей ей на роду написано.

Дети особенно не вникают в мистические подробности символа года. Это, скорее, сказка для взрослых, которые стремятся по звездам и всяким птицам и животным определить, какие сюрпризы им готовит год наступающий. Ребята же поняли главное: их символ года должен быть вестником добра и радости. Ведь не зря у многих народов Петух считается символом Солнца. Как известно, всякая там нечисть и злые духи с первым криком петуха исчезают без следа.

Петух бдителен и всевидящ, юморист и хулиган, смело готов встать на защиту всего светлого и доброго. И эти качества героя наступающего года талантливо изобразили юные художники.

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