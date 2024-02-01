Более 2 тысяч нарушителей госграницы задержали за месяц в РК

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Каких-либо ограничительных мер на государственной границе не вводилось, все пункты пропуска работают в штатном режиме,  передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ

Фото: пресс-служба КНБ РК

Согласно информации, в январе 2024 года задержано 2 776 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе за нарушение границы – 13 иностранцев, за попытку нарушения границы – 19.

Также предотвращен 881 факт незаконного перемещения через госграницу, в том числе: наркотиков – 50 фактов, общим весом 3,3 кг; оружия и боеприпасов – 25 фактов (15 единиц огнестрельного и 1451 холодного оружия, 101 боеприпас); религиозной литературы – 47 фактов (1 757 экземпляров); ГСМ – 281 факт (37 600 литров) на общую сумму свыше 9 млн тенге.

А также товаров народного потребления – 408 фактов на общую сумму более 1,2 млрд тенге; валюты – 70 фактов на общую сумму свыше 940 млн тенге.

Вместе с тем, пресечено 2 факта браконьерства в акватории Каспия.

Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 6 млн тенге. Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.
 

#ущерб #нарушения #госграница

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