Похищали товары и машины: 50 членов ОПГ задержали в разных регионах Казахстана

Общая стоимость украденного имущества превышает 2 млрд тенге
КНБ продолжает работу по исполнению указания главы государства по принятию жестких мер в борьбе с криминалитетом и деструктивной деятельностью, сообщает Kazpravda.kz
По данным КНБ, 18 сентября межведомственной следственно-оперативной группой КНБ, МВД и ГП проведена операция по задержанию членов устойчивой организованной преступной группы в городах Астана, Алматы и Шымкент, а также Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жетысуской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.
Всего задержано и доставлено в органы внутренних дел 50 граждан. В отношении них проводятся следственные действия.
Они подозреваются в организации канала хищения товаров и автомашин в особо крупном размере, а также финансировании оргпреступности. Пользуясь доверием, они совершили хищения имущества у свыше 20 человек более чем на 2 млрд. тенге.
Группировка имела четкую иерархию и распределение ролей. Состояла из представителей криминалитета и деструктивной религиозной среды, в том числе отбывающих наказание в исправительном учреждении.
«В ходе обысков обнаружены банковские карты, крупные суммы денег, экстремистская литература, записи с перечислениями денег и иные предметы, представляющие интерес для следствия. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», – говорится в официальном сообщении.