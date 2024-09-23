Похищали товары и машины: 50 членов ОПГ задержали в разных регионах Казахстана

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КНБ продолжает работу по исполнению указания главы государства по принятию жестких мер в борьбе с криминалитетом и деструктивной деятельностью, сообщает Kazpravda.kz

По данным КНБ, 18 сентября межведомственной следственно-оперативной группой КНБ, МВД и ГП проведена операция по задержанию членов устойчивой организованной преступной группы в городах Астана, Алматы и Шымкент, а также Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жетысуской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.

Всего задержано и доставлено в органы внутренних дел 50 граждан. В отношении них проводятся следственные действия.

Они подозреваются в организации канала хищения товаров и автомашин в особо крупном размере, а также финансировании оргпреступности. Пользуясь доверием, они совершили хищения имущества у свыше 20 человек более чем на 2 млрд. тенге.

Группировка имела четкую иерархию и распределение ролей. Состояла из представителей криминалитета и деструктивной религиозной среды, в том числе отбывающих наказание в исправительном учреждении.