Похитившим более 700 млн тенге из бюджета Балхашской ТЭЦ вынесен приговор

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Бывший заместитель директора ТОО «Балхаш Жылу» и главный бухгалтер предприятия осуждены за хищение бюджетных средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу

Как выяснило следствие, осужденные в период с июня 2020 года по январь 2023 года похитили средства из бюджета, предназначенные для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения Балхаша. Они необоснованно перечисляли деньги на счета лжепредприятий, с которыми фактически каких-либо гражданско-правовых сделок не имели.

«Похищенные средства легализовывали, совершая сделки с недвижимостью – для извлечения дохода от его использования. Общая сумма похищенного превысила 708 млн тенге. В рамках досудебного расследования возмещено почти 144 млн тенге», – сообщили в АФМ.

Виновные приговорены судом к 5,5 годам и 5 годам лишения свободы. В доход государства конфискована 3-комнатная квартира и автомашина Lexus, добавили в ведомстве.