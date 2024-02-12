Похолодание ожидается в Казахстане 12 февраля

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«Казгидромет» дал прогноз на понедельник, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Сообщается, что погоду на северо-западе, севере, в центер страны будет определять антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков и понижение температуры воздуха.

– Остальная территория Казахстана окажется под влиянием атмосферных фронтов – пройдут осадки (дождь, снег), в горных районах юго-востока страны – сильные осадки, гололед, туман, на востоке, в горных районах страны – метель. На севере, востоке, юге РК усилится ветер, – говорится в сообщении.

#казахстан #погода #12 февраля

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