Похолодание ожидается в Казахстане

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"В ближайшие дни на большей части республики ожидается быстрая смена барических образований – ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), на юге дожди, усиление ветра. На северо-западе, севере и в центре страны в ночные и утренние часы прогнозируются туман, гололед", – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, ожидается понижение температуры воздуха в западных регионах ночью до 5 мороза-7 тепла, днем до 5-18 тепла, на северо-западе, севере, в центре страны ночью до 5 мороза-5 тепла, днем до 5-13 тепла.