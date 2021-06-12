Поиск студентов в горах Туркестанской области: спасатели нашли еще одно тело

Происшествия
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Фото пресс-службы МЧС РК
В горах Туркестанской области сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда обнаружили в ущелье Макпалсай тело одного из пропавших студентов. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает Kazpravda.kz.

Как он отметил, ущелье находится на высоте 1 000 метров над уровнем моря, и из-за сложного горного рельефа, скалистых склонов транспортировка тела вертолетом была невозможна.

"Спасатели РОСО пешим ходом, организовав переправу через реку Угам (скорость течения 20 метров в секунду), выдвинулись к телу. Сотрудники РОСО доставили погибшего к месту, где авиасудно смогло "зависнуть" в воздухе и при помощи лебедки тело подняли на авиаборт и передали сотрудникам полиции для проведения экспертизы", - рассказал Уали.

По предварительным данным, тело принадлежит пропавшему туристу 2004 года рождения. Тело сына распознал его отец, добавил представитель МЧС.

В поисковых работах задействованы 127 сотрудников, 15 единиц техники, 3 квадрокоптера, 3 кинологических расчета ДЧС и полиции Туркестанской области, Пограничной службы КНБ, лесного хозяйства, МЧС Республики Узбекистан, 1 вертолет и родственники пропавших туристов. Поисковые работы ведутся по восьми направлениям.



Напомним, 21 мая группа туристов из семи человек, в состав которой вошли шесть студентов Назарбаев-Университета и один выпускник Кентаусского лицея, отправились в поход на озеро Сусынген через ущелье Сарыайгыр. Группа планировала вернуться через три дня.

25 мая, не дождавшись вестей, родные туристов сообщили на пульт "112" об исчезновении группы. Тут же были объявлены поиски, в которых задействовали беспилотные летательные аппараты и вертолеты.

Днем 28 мая спасателями ДЧС Туркестанской области были найдены трое из семи пропавших. Их увидели из вертолета на скалах на берегу реки Угам. На следующий день в реке обнаружили тело одного из парней, а чуть позже в двух километрах ниже по течению нашли еще одного члена группы.

Учитывая, что река Угам – трансграничная, к поискам подключили МЧС Узбекистана, а 10 июня привлекли и республиканский оперативно-спасательный отряд.

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