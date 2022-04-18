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​​​​​​​Пока саранча не налетела
Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

На юге страны принимают превентивные меры против нашествия прожорливых насекомых.

Прогнозы свидетельствуют о том, что в текущем году аграрии региона могут столкнуться с нашествием марокканской саранчи, которую принято за прожорливость сравнивать с настоящим бедствием. Тучи этих насекомых, перемещаясь со скорос­тью 15–20 км в час, способны, что называется, на глазах объесть зелень с огромного поля и продолжить свой полет в дальнейших поисках пищи.

В акимате области на днях прошло еженедельное аппаратное совещание, в ходе которого были рассмот­рены вопросы ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Глава региона Умирзак Шукеев поручил ответственным службам ужесточить превентивные меры по предотвращению возможных потерь урожая.

Анализ показывает, что в обработке высокоэффективными препаратами нуждаются более 30 тыс. га, на которых уже выявлена высокая плотность кладки яиц насекомых.

Общий земельный фонд Туркестанской области составляет 11,6 млн га, из них 4,2 млн – земли сельскохозяйственного назначения. Мониторинг проведен на площади свыше 1 млн га. В первую очередь обследованы районы, традиционно считающиеся неблагополучными.

Среди причин, способствующих распространению саранчи, специалисты называют экологические и климатические условия, в частности, засушливую погоду и существенное сокращение популяции птиц, для которых саранча служит источником питания.

В текущем году, как и в прошлом, для обработки полей будут применяться препараты «Энжио» (Швейцария) и «Вантекс» (Дания), биологическая эффективность которых составляет 94%. Прежние химпрепараты из-за того, что у насекомых выработался иммунитет, не имеют достаточного эффекта.

На аппаратном совещании обсуж­дены также меры по обеспечению ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

Сегодня в реорганизованной ветеринарной службе работают около 2 000 специалистов. Аким области напомнил, что в Послании народу Казахстана Глава государства уделил большое внимание дальнейшему развитию ветеринарии, в том числе повышению заработной платы ветеринарным специалистам. В связи с этим на сельском уровне зарплата ветврачей выросла на 25%.

Под контролем местной исполнительной власти находится качество ветеринарных мероприятий и укреп­ление материально-технической базы службы.

Так, в прошлом году из местного бюджета были выделены средства на приобретение 16 единиц специально оборудованных автомобилей УАЗ-фермер, стольких же камерных холодильников для хранения биопрепаратов, около 200 витринных холодильников, более 800 термочемоданов, 390 единиц комплектов компьютеров.

Кроме того, 16 ветеринарных организаций районов и городов объединились в областное государственное коммунальное предприятие «Ветеринарная служба». Это первый подобный опыт в Казахстане, в основе которого лежит упор не на количество специалистов, а на качество их работы.

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