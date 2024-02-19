Пока совсем не excelent

Колонка обозревателей
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Сергей Нестеренко

Пару лет назад на обочине дороги, ведущей к любимой зоне отдыха, увидел нечто поразительное.

фото из архива "КП"

Там, где еще неделю назад мрачно контрастировали с природным благолепием серые остовы разрушенного коровника, теперь возвышались новенькие стены. Причем «веселенькие» такие: одни плиты – красные, другие – желтые.

– Что за чудеса? – спросил у местных.

– Да вот – инвестор объявился, вроде немец, решил современный коровник построить, – рассказали они. – А что? Территория бесхозная, кормами засеет… Да и летом есть, где скоту пастись.

Приехать снова на базу отдыха получилось лишь пару недель спустя. Пейзаж при этом изменился разительно: степь да степь кругом… Ни следа от «новостроя».

– Видимо, бабло иностранец акиму не заплатил, вот и турнули, – коротко прокомментировали ситуацию все те же местные.

Территория пустует по-прежнему. Почему? Вариантов ответа – множест­во.

…В качестве журналиста мне довелось освещать множество зарубежных мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в Казахстан.

– Wonderful! Joliment! Excelent! – как правило, аплодировали и бравурно вещали на разных языках потенциальные инвесторы, завороженные перспективами вложения капиталов в Казахстан. И если б все их мечты не разрушились о реалии, представляю, каким бы мог оказаться современный казахстанский новояв! Но увы.

Коррупция, откаты… Да, и они зачас­тую имеют место быть. Как и элемен­тарная бюрократия, и этот аспект особо отметил Касым-Жомарт Токаев, заявив в своем выступлении на расширенном заседании Правительства буквально следующее: «Инвесторы, имеющие желание работать в регионах, как правило, сталкиваются с бездействием и волокитой со стороны местных властей. В результате они либо переносят сроки запуска проектов, либо вовсе уходят».

Но нередко даже самые честнейшие и активнейшие акимы не могут исполнить того, что «запланировано» в высших эшелонах власти. Почему? А потому, что нет «цепочки взаимопонимания».

Наша газета уже неоднократно пуб­ликовала материалы о несопрягаемос­ти замыслов из категории «сверху» с реальной ситуацией на местах. Ну, вот такая, например, есть действительность. Посулили инвестору лакомое местечко. А народ местный – против. И все правильно. Казахстанцам сказали: цель – слышащее государство. И они в это поверили. А потому, когда «верхи» обещают инвесторам что-то разместить там, где «низы» выступают против этого, – толку не будет. Нужна разъяснительная работа. Необходимы социальные мотивы. Иначе – швах.

С другой стороны, инвесторам, которых пригласили, хочется сразу услышать «да». А когда на получение разрешительных документов и беседы с общественностью нужно тратить месяцы, они уходят. Ибо теряются деньги, время, мотивация…

Так может, все нужно просчитывать заранее, не доводя дело до социальных неувязок?

Есть и такой момент – государство объявило о запуске «нового инвестиционного цикла», но как бы не наступить нам на «старые инвестиционные грабли».

Вот свежайший пример. Президент провел переговоры с бизнес-сообщест­вом Государства Катар. Появились весьма хорошие перспективы. Но и в Инвестиционном штабе, и на местах – в акиматах, по идее, должны наличествовать специалисты, которые детально знакомы не просто с экономическими возможностями конкретной страны, но и с менталитетом.

Ну нельзя с одинаковыми мерками подходить к китайцам с их философией Лао-Цзы (ну, очень долго готовы ждать) и к богатейшим странам Ближнего Востока – тем же Катару и Оману.

Катар – одно из самых богатейших государств мира, и инвесторы из этой страны, готовые вложить миллиарды в экономику Казахстана, просто развернутся и уйдут, если даже единомоментно столкнутся с той самой волокитой, о которой говорил Президент.

И… под концовочку. А вот хотелось бы узнать: релоцированные из РФ предприятия тоже попали в отчеты наших уважаемых ведомств на предмет инвестиций? Или как? Ведь бравурность в «инвестиционных» отчетах может исчезнуть уже через пару лет.

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#инвестиции #инвесторы #проекты #бюрократия #привлечение инвестиций

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