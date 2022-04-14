В Национальном космическом центре прошла встреча молодых ученых с казахстанскими космонавтами.

Целями мероприятия под названием «Поколение Space» обозначены вовлечение школьников в технические специальности и популяризация космической тематики среди молодежи. Организаторы – АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» – надеются, что встреча будет способствовать созданию в столице кружков ракетострое­ния, робототехники, открытию в республиканском молодежном образовательном лагере «Zeren» отряда «JasGarysh» для объединения активной, талантливой молодежи. Участниками встречи стали казахстанские космонавты, молодые исследователи, школьники и студенты вузов, специалисты космической отрасли, а каждый казахстанец мог посмотреть онлайн-трансляцию на YouTube.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин поздравил всех с Днем космонавтики и Днем науки.

– Нашу встречу с молодыми людьми, которые стремятся стать молодыми учеными, мы проводим в таком нестандартном новом формате в рамках празднования Года детей, объявленного Касым-Жомартом Токаевым. Хочется, чтобы вы, молодежь, стремились стать теми, кто будет дальше продвигать космические технологии. Сегодня Илон Маск нам показал, что можно творить чудеса, что космические технологии – это не что-то заоблачное, а реально то, чем может заниматься каждый из вас. На территории Национального космического центра можно собирать спутники, которые будут летать в космос и помогать нашим странам, экономическим отраслям развиваться, – отметил Багдат Мусин.

Конечно, всеобщее внимание было приковано к действительно выдающимся людям – космонавтам, которые управляли космическими аппаратами и ракетами: это Народный Герой Казахстана, генерал-лейтенант авиации РК, доктор технических наук, депутат Сената Парламента Талгат Мусабаев и председатель правления АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», Народный Герой Казахстана, генерал-майор ВВС РК Айдын Аимбетов.

– В 1961 году, когда мы впервые услышали о том, что человек полетел в космос, мне было 10 лет. С того времени отряд космонавтов стал целью моей жизни, и я шел к своей мечте. Просто мечтать – это хорошо, но надо очень много работать, чтобы чего-то добиться, поэтому пришлось и учиться хорошо, и заниматься серьезно спортом. Уже в 10-м классе я стал кандидатом в мастера спорта СССР по спортивной гимнастике, имел второй разряд по плаванию… Подготовка длительная и сложная, поэтому всем, кто хочет стать космонавтом, надо прежде всего иметь здоровье и, конечно, работающую голову, – говорил Талгат Амангельдиевич Мусабаев.

В своем выступлении он также отметил: Казахстан имеет все возможности и ресурсы, чтобы стать самостоятельной космической державой. Для этого, помимо прочего, важно создавать мощные космические проекты.

– В связи с цифровизацией всех отраслей экономики страны проходит перезагрузка и в космической деятельности. Мы на территории «Қазақстан Ғарыш Сапары» создаем технологический хаб, приглашаем молодых ученых к сотрудничеству. У нас имеются большие ресурсы, у вас – большое желание участвовать, – обратился к участникам встречи Айдын Аимбетов. – Следующий полет космонавта произойдет тогда, когда будет готова наша научная программа, отражающая важные для страны задачи. Никого уже не удивишь обычным полетом в космос. Значит, именно вы должны открыть те вопросы, которые ставятся перед дальнейшим развитием, и, конечно же, мы полнос­тью на вас рассчитываем, ведь будущее Казахстана – это наша молодежь.

Директор Института телекомуникаций и космической инженерии АУЭС им. Г. Даукеева Куаныш Алипбаев рассказал об итогах международного конкурса по космическим технологиям и технике Kazakhstan Smart Space. На встрече также выступили руководитель космической компании Eurasian Space Ventures Шухрат Ибрагимов, ученики НИШ Аяна Кошкунова, Абылай Мухамеджанов, Рахат Жакиенов, популяризатор космоса Ерасыл Тауекел, научный сотрудник Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова Чингиз Акниязов, старший преподаватель Казахского национального университета им. аль-Фараби, специалист по расчетам баллистических характеристик спутников Алишер Гулама-Гарип Ибраев, молодые специалисты АО «Республиканский центр космической связи» Дарья Комарова и Карина Пангиреева, выпускники Аэрокосмического университета Эмбри-Риддл, доктора PhD Мерген Алимаганбетов и Бекет Тулегенов.

В рамках встречи состоялось ­награждение победителей конкурсов юных художников столицы «Дети и космос», Kazakhstan Smart Space и турнира по настольному теннису на приз председателя Аэрокосмического комитета.