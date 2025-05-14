Как рассказала заведующая литературной частью русской труппы Дарья Волкоедова, восточноказахстанцы представили на сцене Самаркандского областного русского театра аншлаговые спектакли: «Женитьбу» Николая Гоголя, «Он, она, окно и тело» Рэя Куни, а также поставленную Сергеем Астраханцевым сказку «Братец Лис и Братец Кролик».

– До устькаменогорцев в соседнюю республику из Казахстана привозили спектакли только шымкентцы, – рассказала специалист. – Теперь круг культурных связей расширился.

В программу творческой поездки вошли также экскурсии в мавзолей Тамерлана, обсерваторию Улугбека, некрополь Шахи-Зинда. Кроме того, в Ташкенте восточноказахстанские актеры возложили цветы к памятнику великому казахскому поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву. Финалом гастролей стало подписание меморандума о взаимовыгодном сотрудничестве между двумя театрами. Как заключили в Восточно-Казахстанском­ театре, гастроли стали культурным мостом, соединившим два города. Труппы уже договорились о совместных творческих проектах.

– Несколько дней в древнем Самарканде были яркими, как одежда местных жителей, и завораживающими, как древняя архитектура, – отметила Дарья Волкоедова. – Мы надеемся, что такие гастроли станут доброй традицией.