Что предложил известный кинорежиссер Тимур Бекмамбетов акиму Атырауской области
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Аким Атырауской области Серик Шапкенов встретился с кинорежиссером Тимуром Бекмамбетовым, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.
Как отмечается, на встрече были обсуждены вопросы развития цифровой креативной индустрии, подготовки специалистов, создания благоприятной среды для жителей, реконструкции старых городских зданий.
Тимур Бекмамбетов ознакомил с проектом подготовки кадров для развития креативной индустрии, а также высказал предложения по повышению комфортности города.
Глава региона Серик Шапкенов отметил, что поддержит все начинания по развитию культурной сферы области атырауского режиссера, покорившего Голливуд.