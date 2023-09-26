Что предложил известный кинорежиссер Тимур Бекмамбетов акиму Атырауской области

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Аким Атырауской области Серик Шапкенов встретился с кинорежиссером Тимуром Бекмамбетовым, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата. 

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Как отмечается, на встрече были обсуждены вопросы развития цифровой креативной индустрии, подготовки специалистов, создания благоприятной среды для жителей, реконструкции старых городских зданий.

Тимур Бекмамбетов ознакомил с проектом подготовки кадров для развития креативной индустрии, а также высказал предложения по повышению комфортности города.

Глава региона Серик Шапкенов отметил, что поддержит все начинания по развитию культурной сферы области атырауского режиссера, покорившего Голливуд. 
 

#культура #аким #Атырау #Шапкенов #креативная индустрия #Тимур Бекмамбетов

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