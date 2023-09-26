Что предложил известный кинорежиссер Тимур Бекмамбетов акиму Атырауской области

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Как отмечается, на встрече были обсуждены вопросы развития цифровой креативной индустрии, подготовки специалистов, создания благоприятной среды для жителей, реконструкции старых городских зданий.



Тимур Бекмамбетов ознакомил с проектом подготовки кадров для развития креативной индустрии, а также высказал предложения по повышению комфортности города.



Глава региона Серик Шапкенов отметил, что поддержит все начинания по развитию культурной сферы области атырауского режиссера, покорившего Голливуд.

