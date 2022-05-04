«Покрывало» для пашни

В зерновых регионах республики проводится предпосевное закрытие влаги, особенно важное в нынешних условиях маловодья.

На днях довелось побывать на весеннем поле, которое уже бороздят тракторы с прицепными агрегатами, создающими на поверх­ности пашни эдакое «покрывало», призванное защитить внутренние запасы влаги от испарения.

В ведении ТОО «Маншук», что в Целиноградском районе Акмолинской области, находится около 30 тыс. га пашни. По информации заместителя директора товарищества Галыма Койшибаева, основной клин – 25 тыс. га – засевается зерновыми, мас­личными культурами, остальное – многолетними травами.

Поэтому фронт работ у товарищества на конец апреля – май огромный, да к тому же не терпящий промедления. Благо в союзниках у фермеров современная сельхозтехника с ее непомерной мощью и функ­циональными возможностями.

Два американских трактора марки Case magnum с прицепными агрегатами Condor призваны управиться с закрытием влаги до 7 мая. Каждые сутки они обрабатывают до 500 га пашни.

…Приезжаем на поле агроформирования. На небе переменчивая облачность, но поле уже согрето вовсю палящими лучами весеннего солнца, встречает ласковым дуновением ветерка. На краю обработанной пашни замерли два внушительных сельхозагрегата, дежурная машина. Полевую бригаду в лице агронома Ербола Балтабаева, механизаторов Романа Ковальчука и Артура Кунца застаем за обедом. Пока механизаторы подкрепляются, говорим с заместителем директора ТОО «Маншук».

– Работа организована в две смены, – рассказывает Галым Койшибаев. – Первая начинает день с 8 утра и трудится до 20 часов вечера. В это время ночная смена принимает эстафету и передает ее уже в 8 утра. Таким образом, работа не прерывается ни днем, ни ночью. Уже обработано 6 тысяч гектаров. К тракторам прицеплены новейшие бороны. Они при движении взрыхляют почву и закрывают образовавшиеся в ней трещины, разломы, которые успели образоваться после схода снега. Поэтому за счет профилирования поверхности поля, устранения «утечек» влаги происходит ее сохранение.

На вопрос об особенностях нынешнего полевого сезона ответил агроном Ербол Балтабаев. По его словам, поле стало высыхать после схода снега раньше, чем в прежние годы. В этом – главное отличие последних полевых сезонов. Побольше бы дождей, они очень нужны степной пашне, но прогнозы не радуют… Поэтому нынешняя операция по влагозадержанию весьма необходима.

Как известно, главные герои любой сельскохозяйственной кампании – механизаторы. Как можно понять, настроение у них хорошее. Роман Ковальчук добрым словом отозвался о технике, на которой ему и его напарнику выпало работать. В кабине очень комфортно, машина управляется нажатием кнопки, в общем, красота! И как здесь не трудиться на совесть!

Молодой товарищ собеседника Артур Кунц в свои 24 года уже успел заслужить признание. В минувшем году он удостоился грамоты Президента Казахстана. Она была вручена молодому механизатору акимом Акмолинской области в торжественной обстановке.

Артур рассказал, что родился и вырос в селе Маншук. Свою малую родину он ценит, как и профессию труженика поля. Поэтому отправляться по примеру некоторых своих сверстников в город за «красивой» жизнью не думает.

С такими кадрами, да еще отличной техникой можно замахиваться на высокие результаты. Что и происходит, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Агроформирование уже несколько лет входит в пул лидеров Целиноградского района по урожаям зерновых.

Как выяснилось, в ТОО «Маншук» одними из первых в области внедрили лимитирующую влагу технологию посева семян. Коротко говоря, семена вносятся в почву без рыхления. Сошники сеялки устроены так, что гумусный слой не двигается, он как бы «разрезается». Семя укладывается «в строчку» и тут же прикатывается. Что и есть сбережение влаги, «ответ» наступающей засухе.

Но все это – о зерновом поле, однако в ТОО практикуются и сберегающие технологии иного, социального плана. Производственная деятельность здесь неразрывно связана с блоком вопросов, связанных с обустройством жизни в Маншуке. Справедливости ради этот груз руководство аграрного товарищества везет добросовестно и честно. Построен и передан сельским властям детский садик на 120 мест.

О том, что забота о человеке в хозяйстве действенна и неформальна, говорят и другие завершенные проекты, к примеру, строительство новых домов для лучших работников. Самое главное, из села Маншук не уезжают, а это аргумент, не требующий комментариев, он говорит сам за себя.

В эти дни в фокусе внимания властей остается весеннее поле. По информации отдела сельского хозяйства Целиноградского района, под яровыми культурами нынче будет занято 266,1 тыс. га. Этот показатель на 4 890 га больше, чем год назад.

Готовность к посевной и полевому сезону в целом можно оценивать как высокую. Техника – на линейке готовности, решены вопросы с горючим, семенами. Посевную планируется завершить в короткие сроки: старт кампании намечен примерно на 15-е, завершение – 29 мая. Впрочем, в этом календаре могут произойти изменения.