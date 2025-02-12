Покупатели мемкоина Трампа потеряли около $2 млрд

США,Lifestyle
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Более 813 тыс. владельцев криптокошельков лишились денег всего за 19 дней с момента запуска мемкоина

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как сообщила газета The New York Times, семье и партнерам президента США, который и является создателем мемкоина, поступило около $100 млн с торговых сборов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Прибыль, которую получили самые первые покупатели криптовалюты, оказалась колоссальной — около $6,6 млрд.

Дональд Трамп сообщил о запуске собственного мемкоина 18 января, за два дня до своей инаугурации. Слоган шуточной валюты звучит как «Боритесь, боритесь, боритесь». Менее чем за сутки после запуска стоимость $TRUMP выросла в 4 раза.

Ранее, Мелания Трамп запустила собственный мемкоин. Криптовалюта жены избранного президента США получила название $MELANIA по аналогии с мемкоином $TRUMP.

Мемкоины - это криптовалюта, которая создается в качестве социального эксперимента. Ее цена зависит от популярности того феномена, на базе которого она создана. Например, мемкоины типа politifi - смесь слов politic (политический) и finance (финансы) - создаются в поддержку того или иного политического деятеля.

Цена мемкоина зависит от уровня поддержки политика. Криптовалюты такого формата не несут в себе никакой ценности или способов применения и являются спекулятивным финансовым инструментом. 

#США #Трамп #покупатели #мемкоин

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