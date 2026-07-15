Полицейские Казахстана, Грузии и Турции провели совместную спецоперацию

Фото: пресс-служба МВД РК

В результате визитов в Грузию, Турцию и Азербайджан делегаций Казахстана во главе с министром внутренних дел активизирована совместная работа по борьбе с транснациональными криминальными структурами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По информации министерства, в Стамбуле было совершено убийство гражданина Казахстана Исмаилова, который был застрелен из пистолета. Благодаря налаженным каналам связи и высокому уровню взаимодействия данное убийство было оперативно раскрыто. В результате совместной работы полицейских трех стран задержаны двое исполнителей преступления.

В ходе расследования уголовного дела установлен его мотив, а также организатор и заказчик убийства, которые являются представителями транснациональной уголовно-преступной среды и находятся в международном розыске.

Полученные данные способствовали раскрытию МВД совместно с КНБ других тяжких преступлений, совершенных на территории Казахстана участниками транснациональной ОПГ под руководством криминального авторитета, который находится в местах лишения свободы на территории США за покушение на убийство журналистки.

В Алматы задержан один из киллеров группировки, совершивший покушение на убийство жителя города в августе 2025 года. Орудие преступления – пистолет был изъят. По данному факту расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

«МВД во взаимодействии с коллегами из Грузии и Турции проведена поэтапная специальная операция по задержанию участников транснациональной ОПГ на территории трех государств. В Алматы задержана группа из числа участников указанной криминальной структуры, которым инкриминируется причастность к совершению нескольких фактов нападений с применением оружия. Цель совершения этих преступлений – формирование сети влияния на бизнес отдельных представителей диаспоральных групп с использованием элементов криминальной идеологии», – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

На территории Грузии задержали фигурантов, имеющих связь с транснациональными преступными структурами и причастных к совершению ряда тяжких преступлений.

«Продолжается сбор доказательств по всем известным криминальным фактам, устанавливаются все причастные лица. Проводится работа по привлечению организатора группировки к ответственности в соответствии с законодательством», – отметил Куандык Алпыс.

Ликвидация преступной деятельности транснациональных криминальных структур позволило пресечь каналы влияния из-за рубежа, не допустить других тяжких преступлений на территории страны, а также обеспечить практическую реализацию принципов Закона и Порядка и неотвратимости наказания, добавили в МВД РК.