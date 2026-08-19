Партии закрывают региональную повестку и выходят на финиш кампании

Партии,Выборы

За несколько дней до голосования штабы завершают поездки по регионам, сохраняя акцент на прямых встречах с жителями, трудовыми коллективами и профессиональными сообществами, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Наряду с презентацией программ кандидаты обсуждали обращения и предложения жителей, которыми фактически подводится итог региональной части кампании.

Республиканский предвыборный штаб партии «Әділет» провел серию встреч с трудовыми коллективами Костанайской области – на предприятиях KIA Qazaqstan и «Милх» в Костанае, а также Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение и «Казогнеупор 2015» в Рудном. Обсуждались развитие отечественного производства, подготовка кадров, безопасность труда и социальные гарантии работников.

На встрече с общественностью региона приняли участие представители сфер образования, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства и НПО. В ходе обсуждения рассматривались вопросы децентрализации, распределения ресурсов, модернизации коммунальной инфраструктуры, а также состояние сельских школ. Отдельно была затронута тема малокомплектных школ и возможного развития сети опорных образовательных учреждений в сельской местности. Также обсуждались вопросы цифровизации, включая расширение доступа к широкополосному интернету и развитие цифровых навыков населения. Костанайская область стала одним из завершающих регионов в графике поездок штаба – ранее кандидаты посетили 18 регионов страны.

Общенациональная социал-демократическая партия провела в Костанае встречу, посвященную вопросам социальной поддержки семей, воспитывающих детей с особыми потребностями, а также развитию инклюзивной среды. В Семее кандидат Рустем Сарманов встретился с сотрудниками и получателями услуг медико-социального учреждения для пожилых людей и инвалидов, где обсуждались условия проживания, зарплаты персонала и трудовые права работников социальной сферы.

Партия «Байтақ» провела в Таразе круглый стол «Зеленое будущее Казахстана» с участием экологов, НПО и журналистов. В ходе встречи обсуждались управление твердыми бытовыми отходами, озеленение населенных пунктов и развитие экологических инициатив. В Хромтауском районе Актюбинской области активисты партии провели встречи с жителями по вопросам экологии, а в Тупкараганском районе Мангистауской области – встречу в местном музее, где представили направления программы партии в сфере охраны окружающей среды.

Народная партия Казахстана провела ряд встреч в разных регионах. Жумагали Исмаилов посетил отделение реанимации Алматинской многопрофильной клинической больницы и пообщался с медицинским персоналом. Кенжегул Сейтжан в составе рабочей группы проверил доступность избирательных участков для людей с инвалидностью – состояние тактильных схем и материалов, выполненных шрифтом Брайля. Председатель партии Нурсултан Шоканов встретился в Алматы с представителями творческой интеллигенции, где говорили о сохранении культурного наследия, оцифровки музейных фондов и продвижения казахстанских объектов для включения в списки ЮНЕСКО. Также прошли встречи с трудовыми коллективами Центра ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Алихан Бокейхановского района и Мангистауского областного театра кукол «Балбөбек».

Кандидаты партии «Ауыл» и волонтеры молодежного крыла Auyl Jastary провели в Уральске флешмоб «Наш выбор» с участием около 200 человек, приуроченный к предстоящему голосованию.

Предвыборный штаб партии «Ақ жол» провел в Астане встречу более чем со 140 сотрудниками предприятия «Астана-Теплотранзит». В ходе встречи обсуждались вопросы ОСМС, расчета минимальной заработной платы и пенсий, а также меры поддержки многодетных семей при ипотечном кредитовании. В Западно-Казахстанской области представители партии встретились с трудовым коллективом молочного и животноводческого комплекса «Ringo Milk» и с коллективом яслей-сада №24 «Күншуақ» в Уральске, где обсуждались вопросы производства, сельского хозяйства и социальной защиты работников образования. Партия также сообщила о продолжении встреч в Костанайской, Атырауской и Абайской областях.

Партия Respublica провела серию встреч в Северо-Казахстанской области. В Петропавловске кандидаты посетили строительную площадку торгового дома «Фантазия» компании NQDC, где обсуждались развитие региона и создание рабочих мест, а также Петропавловский электротехнический завод Alageum Electric, где речь шла о нестабильных ценах, нехватке кадров и сбыте продукции энергетической отрасли. На форуме сторонников партии в Петропавловске обсуждались результаты законодательной работы и региональные вопросы. В числе затронутых тем – школьное питание и развитие студенческой инфраструктуры.

Таким образом, 18 августа предвыборная активность партий проходила преимущественно в формате прямого общения с жителями, трудовыми коллективами и представителями профессиональных сообществ. При этом повестка дня оставалась разноплановой: партии обсуждали вопросы промышленного развития и занятости, социальной защиты и инклюзии, экологии, образования, культуры, предпринимательства и инфраструктуры. Наряду с презентацией программ участники встреч поднимали региональные и социальные вопросы – от состояния электросетей и условий труда до доступности избирательной инфраструктуры и поддержки семей. За несколько дней до голосования кампании партий продолжают развиваться одновременно на региональных площадках и через публичные форматы взаимодействия с избирателями.

#выборы #партии #кампании

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