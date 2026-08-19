В Актау байкеры оригинально напомнили о выборах в Курултай

Выборы
Дана Аменова
корреспондент

Они двигались по городу единым строем, сохраняя общий маршрут и направление

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инициативная группа байкеров с флагами, оформленными символикой выборов в Курултай, единой колонной проехала по улицам Актау. В яркой и нестандартной форме инициативные жители напомнили горожанам о предстоящем голосовании, сообщает Kazpravda.kz

Для своей инициативы участники выбрали близкий им формат. Вместо привычных информационных акций они использовали динамичный стиль мотодвижения, сделав напоминание о выборах заметным и зрелищным.

Байкеры двигались по городу единым строем, сохраняя общий маршрут и направление. Такая композиция стала символом единства и общего курса, при этом каждый участник оставался самостоятельной частью колонны.

Подобный образ перекликается с предстоящим голосованием: каждый гражданин принимает личное решение, но вместе отдельные голоса формируют общий выбор страны.

Сами участники мотопробега объяснили смысл своей инициативы так:

«Этим мы хотели сказать гражданам о важности предстоящего события и значимости голоса каждого», – пояснили они.

23 августа казахстанцы впервые изберут депутатов нового однопалатного Курултая. Своим мотопробегом жители Актау напомнили о значении предстоящего события и участия в нем каждого гражданина.

 

#выборы #курултай #байкеры

Популярное

Все
Высокий международный интерес
Избирателям поможет робот
Свет... на ветер
Независимые наблюдатели готовы к процедуре голосования
Победители общего зачета Гран-при
Успешные старты в Венгрии
В ритме вальса
На страже цифровых границ
Дастан Сатпаев – в «Бернли»
На принципах гласности
59 медалей и 16 рекордов
Искусство – средство воспитания души
От Алтая до Алатау
Создавать новое, взяв лучшее из прошлого
Путь за титулом
МВД раскрыло преступление 20-летней давности
Астана примет чемпионат мира по видам борьбы спустя семь лет
До сентября будут принимать заявки на премии для НПО
Казыбек Калмагамбетов завоевал золотую медаль чемпионата мира U20 по греко-римской борьбе
Проектный офис: льготы по НДПИ для аграриев и освобождение списанных долгов от ИПН
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Роналду и Джорджина поженились в Португалии
Супертурнир Qazaqstan Barysy 2026
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Диалог с классиком
Магия Хан-Тенгри
После капремонта заработал вокзал станции Боранды
Векторы роста ПНХЗ
Comic Con Astana побил рекорд
В соответствии с требованиями законодательства
Дастан Сатпаев официально стал игроком 6-кратного чемпиона
Рекорды в Ташкенте
Спорткомплекс открыли в селе Нурлыкент
Пять способов, чтобы Энрике Иглесиас заметил вас на концерте в Казахстане
Что ты можешь сделать для своей страны?
Потенциал дальнейшего развития
Более 453 млн просмотров
Кэролайн Левитт покидает пост пресс-секретаря Белого дома
Саудиты продолжают строительство километрового небоскреба
JASTAR DAY: большой праздник молодежи
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Атырау становится центром вагоностроения
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Семейная ферма с европейским уютом
Готовить специалистов нового поколения
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Челлендж в Вооруженных силах
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Соль отправится на экспорт
Курултай: логика преемственности и ответственности
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года

Читайте также

Партии закрывают региональную повестку и выходят на финиш к…
В Казахстане выпустили сладости в символике выборов в Курул…
Независимые наблюдатели готовы к процедуре голосования
Избирателям поможет робот

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]