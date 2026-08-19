В Актау байкеры оригинально напомнили о выборах в Курултай

Они двигались по городу единым строем, сохраняя общий маршрут и направление
Инициативная группа байкеров с флагами, оформленными символикой выборов в Курултай, единой колонной проехала по улицам Актау. В яркой и нестандартной форме инициативные жители напомнили горожанам о предстоящем голосовании, сообщает Kazpravda.kz
Для своей инициативы участники выбрали близкий им формат. Вместо привычных информационных акций они использовали динамичный стиль мотодвижения, сделав напоминание о выборах заметным и зрелищным.
Байкеры двигались по городу единым строем, сохраняя общий маршрут и направление. Такая композиция стала символом единства и общего курса, при этом каждый участник оставался самостоятельной частью колонны.
Подобный образ перекликается с предстоящим голосованием: каждый гражданин принимает личное решение, но вместе отдельные голоса формируют общий выбор страны.
Сами участники мотопробега объяснили смысл своей инициативы так:
«Этим мы хотели сказать гражданам о важности предстоящего события и значимости голоса каждого», – пояснили они.
23 августа казахстанцы впервые изберут депутатов нового однопалатного Курултая. Своим мотопробегом жители Актау напомнили о значении предстоящего события и участия в нем каждого гражданина.