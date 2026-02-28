Политические партии страны поддерживают проект новой Конституции

Конституционная реформа
Сегодня в Астане состоялся межпартийный диалог, посвященный проекту новой Конституции. Трансляция дискуссии проходила в прямом эфире на социальных платформах телеканала «Qazaqstan» и YouTube-канале канала «Хабар», сообщает Kazpravda.kz 

Межпартийный диалог – это уникальный формат обсуждения, состоящий из 4 раундов с четким регламентом и конкретной задачей для спикеров.

В диалоге участвовали 14 спикеров от 7 партий Казахстана, которые высказались о проекте Новой Конституции, отвечая на вопросы модераторов и простых казахстанцев.

Спикеры обсудили конституционное закрепление Суверенитета и национального единства, усиление парламентского контроля, приоритет развития образования и науки, социальные гарантии, защиту собственности, экологическую ответственность государства, цифровые права граждан и роль общенародного референдума в принятии ключевых решений.

Депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Айдос Сарым, отвечая на вопрос о статье 3 проекта новой Конституции, пояснил, что в ней впервые на конституционном уровне закрепляются стратегические принципы деятельности государства – защита Суверенитета, укрепление национального единства, развитие общественного диалога, приоритет прав человека, науки и образования.

«Когда мы говорим о статье 3 Новой Конституции, мы говорим о фундаменте государственной политики. Это не просто перечень ценностей, а юридические ориентиры, которым должны соответствовать законы и решения всех ветвей власти», - отметил Айдос Сарым.

В свою очередь депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Унзила Шапак акцентировала внимание на необходимости обновления Конституции в условиях глобальных трансформаций и технологических изменений. По ее словам, модернизация Основного закона является закономерным этапом правового развития государства.

«Обновление Конституции – это естественное и закономерное проявление правового развития. Новый проект направлен на укрепление демократических институтов и обеспечение верховенства права», - подчеркнула Унзила Шапак.

Депутат Мажилиса, председатель партии «Ауыл» Серик Егизбаев в своем выступлении отметил, что проект новой Конституции закрепляет человекоцентричную модель развития государства, согласно которой государство должно служить человеку, а не наоборот.

«В новой Конституции прямо закреплено, что человеческий капитал важнее недр и природных ресурсов. Это означает, что развитие образования, науки и повышение качества жизни граждан становятся прямой обязанностью государства», - заявил Серик Егизбаев.

Мажилисмен, член фракции партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев в своем выступлении подробно остановился на новой процедуре внесения изменений в Конституцию через общенародный референдум.

«Теперь изменения в Конституцию принимаются исключительно через общенародный референдум, что закрепляет решающую роль народа», - подчеркнул Жигули Дайрабаев.

Депутат Мажилиса, председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров в своем выступлении сделал акцент на том, что новая Конституция формирует предсказуемую среду для долгосрочных инвестиций.

«Экономический рост зависит не столько от объема ресурсов, сколько от качества институтов, стабильности правил и защиты собственности. Новая Конституция закрепляет именно эту институциональную основу», - заявил Айдарбек Ходжаназаров.

Депутат Мажилиса, член фаркции Respublica Екатерина Смолякова подчеркнула философию партнерства государства и бизнеса.

«Конституция закрепляет равную защиту государственной и частной собственности и формирует новые принципы честного партнерства», - отметила депутат Мажилиса Екатерина Смолякова.

Депутат Мажилиса, руководитель фракции Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов сделал акцент на социальной сущности обновленного Основного закона.

«Новая Конституция – это признание того, что государство существует ради человека и берет на себя обязательство быть социальным», - заявил Магеррам Магеррамов.

От Казахстанской партии зеленых «Байтак» ее председатель Азамат Амиртаев уделил внимание вопросу усиления экологической ответственности.

«Охрана окружающей среды становится конституционной обязанностью как государства, так и каждого гражданина», - сказал он.

В свою очередь, член партии «Байтак» Танирберген Бердонгаров положительно высказался о включении так называемого «правила Миранды» в текст Конституции.

«Придание этой норме конституционного статуса делает право на молчание и помощь адвоката фундаментальной гарантией защиты граждан», - подчеркнул Танирберген Бердонгаров.

От Демократической партии Казахстана «Ак жол» выступил ее председатель и депутат Мажилиса Азат Перуашев поддержав переход к пропорциональной избирательной системе.

«Пропорциональная избирательная система создает условия для политической диверсификации и развития многопартийности», - заявил Азат Перуашев.

Заместитель председателя Мажилиса, член партии «Ак жол» Дания Еспаева акцентировала внимание на защите частной собственности.

«Государственная и частная собственность получают равную конституционную защиту, а незаконные действия государственных органов подлежат компенсации», - отметила Дания Еспаева.

Мажилисмен, председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов в своем выступлении отметил, что новая редакция Основного закона учитывает изменение реальности, в которой значительная часть жизни человека переместилась в цифровое пространство.

«Новая Конституция распространяет защиту частной жизни на цифровую сферу. Персональные данные человека получают такую же защиту, как его дом и личная переписка», - заявил Асхат Рахимжанов.

А его коллега по фракции Нурлан Ауесбаев отметил укрепление института семьи и защиты детства.

«Семья, мать, отец и ребенок находятся под защитой государства – это правовая гарантия будущего поколения», - подчеркнул Нурлан Ауесбаев.

Таким образом, площадка межпартийного диалога продемонстрировала широкий спектр политических подходов к обсуждению проекта новой Конституции и позволила зрителям сопоставить позиции партий по ключевым вопросам дальнейшего развития страны.

