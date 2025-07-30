По мнению экспертов в области градостроительства, представленная стратегия – не просто модный урбанистический тренд, а продуманный документ, дающий взвешенные ответы на проблемы, стоящие перед городом. Основная задача при этом – разгрузить деловой и исторический центры Алматы, построить необходимую социальную инфраструктуру на новых общественных пространствах, включая окраины.

Ставка на градостроительный полицентризм – создание нес­кольких полноценных, само­достаточных центров вместо одного перегруженного – позволит не просто улучшить условия проживания, но и заложить основу для появления достаточного числа рабочих мест за счет проектирования офисных и коммерческих пространств.

Руководитель группы архитекторов Куралай Есмуханова подчеркнула, что представленный мастер-план – не застывший чертеж, а гибкая стратегия, которая со временем будет улучшаться и адаптироваться к меняющимся условиям. Недавние инициативы акимата города по модернизации городской среды дали дополнительный импульс этой работе.

Исторически Алматы развивался по устоявшейся советской модели с четким функциональным зонированием. Промышленные зоны, спальные микрорайоны и административно-культурный центр существовали обособленно. Такая система была логичной для плановой экономики, но в условиях рыночных отношений она привела к сложностям: маятниковой миграции, росту транспортной нагрузки и неравномерному развитию районов.

Как пояснила Куралай Есмуханова, советский подход в градо­строительстве оставил нам ценное наследие, которым мы пользуемся до сих пор. Это и заложенный в микрорайонах принцип шаговой доступности школ, детских садов, поликлиник, и достаточно широкие проспекты, которые сегодня позволяют интегрировать современные транс­портные решения вроде BRT и LRT. Сегодняшняя задача – взять лучшее из прошлого и адаптировать городскую структуру к современным условиям.

Международный опыт градостроительства показывает, что формирование полицентров – эффективный путь для повышения качества жизни в мегаполисе. Трансформация доков Лондона в процветающий район Кэнэри-Уорф или развитие Парижем делового квартала Ля Дефанс вдохнули новую жизнь в целые части агломераций, создав мощные противовесы историческим цент­рам. Эта глобальная тенденция, доказав свою эффективность на практике, пришла и в Казахстан.

Как отметила архитектор, в настоящее время идет работа над концепциями двух новых ключевых центров города – «Восточные ворота» и «Западные ворота».

Задача – не просто построить здания, а спроектировать полноценную, живую городскую среду. Вместо монотонной застройки проектируются оптимальные по размеру кварталы, чья «порис­тость» и разнообразие улиц – от тихих жилых до оживленных бульваров с выделенными полосами – соз­дадут множество сценариев для передвижения пешком, на велосипеде, общественном транс­порте или автомобиле.

Кроме того, социальная инфраструктура в новых полицентрах на городской периферии предус­матривает полное обеспечение потребностей будущих жителей. В частности, новые школы и детские сады позволят не перегружать уже существующие. Также в отдаленных от центра микрорайонах планируется создание числа рабочих мест с профицитом, чтобы не только обеспечить занятость в самом районе, но и предложить вакансии жителям пригородов.

В новых центрах притяжения планируются большие парковые зоны, по качеству и наполнению не уступающие центральным паркам. В них предусматривается вся необходимая инфраструктура для отдыха: современные игровые площадки для детей разных возрастов, скейт-парки, воркаут-зоны и спортивные площадки.

Конечная цель нового подхода в градостроительстве – создание самодостаточных районов, которые бы не генерировали избыточную маятниковую миграцию, а предлагали достойное качество жизни на месте. В конечном счете выбор стоит не между центром и периферией, а между несбалансированным ростом и гармоничным развитием независимо от района проживания.