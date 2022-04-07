Полицейская погоня за водителем-нарушителем закончилась стрельбой по колесам в Нур-Султане

Полицейские Нур-Султана устроили ночную погоню за пьяным нарушителем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

7 апреля в 03:52 по проспекту Тауелсиздик полицейские заметили автомашину Citroën, которая ехала без государственных регистрационных номерных знаков, грубо нарушая правила дорожного движения. Полицейские решили остановить ее. Однако водитель добавил газу, подвергая опасности жизнь и здоровье граждан.

Наряды полка патрульной полиции начали преследование автомашины. Водитель не выполнил законные требования сотрудников полиции остановиться и продолжал скрываться, передвигаясь по столичным улицам, а затем заехал в микрорайон Коктал.

По проспекту Тлендиева авто удалось заблокировать с помощью патрульных машин, однако водитель не прекращал противоправные действия и продолжал таранить служебную автомашину полицейского.

«Чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения, сотрудниками полиции было применено табельное оружие для остановки транспортного средства путем повреждения его колес. В результате применения служебного оружия никто не пострадал.

21-летний автомобилист был задержан. По результатам освидетельствования он находился в алкогольном опьянении.

В ходе проверки в салоне автомашины обнаружен государственный регистрационный номерной знак с российским учетом», – сообщили в полиции.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности. В отношении нарушителя составлено сразу 19 административных протоколов. По статье 599 КРКоАП за проезд на запрещающий сигнал светофора составлено 12 протоколов, а также за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за нарушение участником дорожного движения ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, за невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел и другие.

Машина водворена на коммунальную стоянку. По решению специализированного межрайонного административного суда нарушитель арестован на 20 суток, а также лишен права управления сроком на 7 лет.