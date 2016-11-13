Полицейские ранены в ходе протестов против Трампа в США

Участники демонстрации против избрания республиканца Дональда Трампа президентом США забросали камнями стражей порядка в субботу в Индианаполисе (штат Индиана), передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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Полицейское управление города сообщает о том, что ранения получили два полицейских, три человека задержаны.
"Двое полицейских пострадали после того, как протестующие забросали камнями сотрудников, которые пытались поддержать порядок в центре. Трое участников беспорядков арестованы", – говорится в сообщении.
В манифестации против Трампа в центральной части Индианаполиса приняли участие несколько сотен человек.
Демонстранты перекрыли автомобильное движение и начали бросать камни и бутылки в сотрудников полиции, которые пытались восстановить порядок. Сотрудники правоохранительных органов применили перцовые аэрозоли. К настоящему времени движение автомобилей восстановлено.
В последние дни во многих американских городах прошли массовые демонстрации
против избрания Трампа президентом США. Выборы в стране состоялись 8 ноября. Республиканец получил более 270 голосов выборщиков, что гарантировало ему победу в борьбе с кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон.