Полицейских оснастят гаджетом, не позволяющим скрыть свое местонахождение
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Правоохранители не смогут отключать устройство и удалять видеозаписи, передает Kazpravda.kz
Проект «Цифровой полицейский» направлен на внедрение удобных и легких смартжетонов с функцией записи и трансляцией видео в режиме реального времени, сообщает Polisia.kz.
«Программа, установленная на видеожетонах, не позволяет сотруднику полиции самостоятельно удалять видеозаписи, отключать устройство или скрывать свое местоположение. Благодаря цифровому устройству полицейские принимают предупредительные меры, дисциплинируя потенциальных нарушителей, и оперативно раскрывают преступления», - отмечается в сообщении.