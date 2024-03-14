Полицейских оснастят гаджетом, не позволяющим скрыть свое местонахождение

Правоохранители не смогут отключать устройство и удалять видеозаписи, передает Kazpravda.kz

Фото: Юлия Дербичева/Колёса

Проект «Цифровой полицейский» направлен на внедрение удобных и легких смартжетонов с функцией записи и трансляцией видео в режиме реального времени, сообщает Polisia.kz.