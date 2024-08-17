Полицейских учат технологиям мошенников

Этот этап необходим для введения в профессию будущих полицейских. В вузе получают образование около 600 студентов, которые выйдут из него в звании лейтенанта полиции. Курс профессиональной подготовки в академии во многом ориентирован на компетенции в области высоких технологий. Обучение разработано и проводится совместно с ведущими IT-компаниями. Так, кроме знаний в оперативно-розыскной деятельности, противодействии организованной преступности, экстремизму и наркобизнесу, а также подготовки сотрудников СОБР, вуз дает базовые и специальные знания в области программирования, инфокоммуникационных технологий, киберпреступлений, IT-криминалистики.

Освоение новых специальнос­тей в правоохранительной деятельности значительно повысило эффективность по раскрытию современных видов преступлений, в том числе в высокотехнологичной сфере. С начала года в мегаполисе было зарегистрировано свыше 720 фактов интернет-мошенничества, из них раскрыты больше 530.