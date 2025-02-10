Полицейское авто в Семее столкнулось с КамАЗом

Фото: Polisia.kz

В Семее произошло ДТП с участием грузового автомобиля и полицейского автотранспорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД

Сообщается, что экипаж батальона патрульной полиции направлялся на вызов о семейном скандале, когда их служебная машина столкнулась с грузовиком. По предварительным данным, водитель КамАЗа, выезжая с автозаправочной станции, не убедился в безопасности маневра, что и привело к аварии.



В результате ДТП никто не пострадал, но происшествие еще раз напоминает о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.