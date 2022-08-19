Полиция начала проверку в Назарбаев Университете

В Назарбаев Университете ведут проверку после поста девушки в социальных сетях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видеообращение молодой девушки, которая заявила о нескольких известных ей случаях домогательства и изнасилования со стороны профессорско-преподавательского и технического персонала Назарбаев Университета, а также приставаниях студентов-старшекурсников к девушкам младших курсов. Это видеообращение зарегистрировано в управлении полиции района "Есиль". Сотрудники полиции проводят сейчас проверку", – говорится в сообщении.

Ранее студентка опубликовала на своей странице в Instagram пост о домогательствах и изнасилованиях в стенах Назарбаев университета. По словам девушки, одну из ее подруг изнасиловали, и этот же человек склонял к близости и другую подругу.

"Вторую мою подругу склонял, и он был невероятно милым на лицо, очень приятным человеком маленького роста, максимально безобидно выглядит. Третий это случай, с которым я работала конфиденциально. Две девочки были изнасилованы одним и тем же человеком, а третья чуть в это не попала", – рассказала студентка.