Полкилометра на 200-метровой высоте: известный блогер прошел по стропе между "клыками" Бозжыры

Известный эстонский слэклайнер покорил урочище Бозжыра в Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта Казахстана.

Фото: пресс-служба МКС РК

Министерство культуры и спорта совместно с международными компаниями реализовывает проекты по продвижению туризма в Казахстане. Коллаборация осуществляется без вложения бюджетных средств.

Так, Мангистаускую область посетил известный эстонский слэклайнер Яан Роозе, который снял ролик про урочище Бозжыра. На видео Яан смог преодолеть расстояние в полкилометра на высоте 200 метров по стропе между двумя «клыками».

Видео набрало более 300 тысяч просмотров.

«Когда я увидел фотографии Бозжыры, был поражен. А когда оказался здесь, обомлел от неземной красоты этого места. Тот факт, что здесь был океан, будоражит воображение. Бозжыра стала вызовом для меня. Это один из самых сложных, но в то же время и красивых моих проектов. Я приехал в Казахстан первый раз, и мне очень понравились люди», – поделился своими впечатлениями Яан Роозе.

Яан является профессиональным каскадером, обладателем многочисленных рекордов и покорителем самых необычных локаций по всему миру.

Необходимо отметить, что съемочная группа, специалисты по закреплению страховочных систем и атлет прожили на Бозжыре 5 дней, чтобы снять ролик.