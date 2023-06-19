Полмиллиарда тенге собрали для пострадавших от лесного пожара в области Абай

– Уважаемые земляки! Спасибо всем, кто протянул руку помощи области Абай в период чрезвычайной ситуации. Каждый район нашей области, каждая область нашей страны оказали поддерж­ку. Сегодня, когда пожар локализован, выражаем всем большую благодарность и объявляем, что прием продуктов питания и предметов первой необходимости на этом останавливается, – сообщил Куаныш Сулейменов.

Скоропортящиеся продукты в первую очередь отправляют на полевые кухни, где готовят для задействованных в тушении пожара бойцов – пожарных, лес­ников, военных и других участников ликвидации последствий стихийного бедствия. На складах остается продовольствие с длительными сроками хранения.

– Все, что было привезено, находится на складах, этим вопросом занимается фонд «Ақ Ертіс». Абсолютно вся продукция – под описью, выдача также контролируется. Если какие-то продукты останутся, специальная комиссия распределит их, возможно, в Бородулихинский район, возможно, в детские дома, – рассказал Куаныш Сулейменов.

Что касается денежных средств, то на спецсчет в фонд «Ақ Ертіс» поступило более 500 млн тенге от физических и юридических лиц. Деньги продолжают поступать. В областном акимате поблагодарили всех откликнувшихся и заверили, что средства распределит специальная комиссия с участием представителей общественности и других заинтересованных лиц.

Не остался в стороне и благотворительный фонд UEFA Foundation, который направит один миллион тенге на поддерж­ку детей пострадавших семей. А еще свою лепту в возвращение к нормальной жизни жителей области пожелала внести известная российская рок-группа. Музыканты пообещали не отменять концерт, запланированный на 21 июня, а провести его и все средства от продажи билетов направить в фонд помощи пострадавшим.