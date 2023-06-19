Полмиллиарда тенге собрали для пострадавших от лесного пожара в области Абай
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Флора Левина
Председатель областного маслихата Куаныш Сулейменов рассказал, что продукты, которых сейчас более чем достаточно, и предметы первой необходимости привезли из всех регионов страны и области Абай. Только питьевой воды поступило более 30 тыс. литров. Также привезено свыше двух тонн мяса и 44 тонны других продуктов питания: это мука, крупы, макароны, подсолнечное масло, молоко, чай, консервы, колбасные, кондитерские изделия. Обеспечили людей средствами гигиены, одноразовой посудой, носками, перчатками и футболками.