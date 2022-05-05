Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию

Пресс-служба Президента Казахстана опубликовала полный текст видеообращения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по вопросам изменений и дополнений в Конституцию страны, передает Kazpravda.kz.
Уважаемые соотечественники!
Как известно, в недавнем Послании народу я выдвинул масштабную программу политической модернизации.
Она всесторонне обсуждалась в обществе, средствах массовой информации. Свои оценки высказали эксперты и гражданские активисты. Все предложения получили широкую поддержку.
Обозначенные в Послании инициативы направлены на коренное преобразование нашей политической системы. Они исходили из многолетнего запроса граждан на расширение участия в управлении государством и глубинную демократизацию политических процессов.
Для их эффективной реализации потребовалось внесение изменений и дополнений в Конституцию. Иными словами, была необходима конституционная реформа.
Поэтому для подготовки проекта изменений в Основной закон по моему поручению была создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли видные ученые-правоведы, опытные эксперты, представители уполномоченных органов.
После детального рассмотрения всех новелл проект поправок был направлен в Конституционный совет. И данный орган дал свое заключение о его соответствии положениям Конституции.
Теперь мы вышли на финишную прямую реализации конституционной реформы.
Поправки в Основной закон имеют для нашей страны, по сути, судьбоносное значение. Изменения затронут треть статей Конституции. Говоря прямо, наша Конституция получит совершенно новое измерение.
Поэтому я предложил вынести этот вопрос на республиканский референдум, ведь такие масштабные изменения должны осуществляться на основе всенародного волеизъявления.
Во всем прогрессивном мире плебисцит является одной из наиболее наглядных и очевидных форм прямого народовластия. Однако в Казахстане этот эффективный институт демократии не был задействован в полной мере.
После референдума, проведенного 27 лет назад, когда была принята действующая Конституция, все последующие конституционные реформы получали одобрение в Парламенте.
В принципе, это легитимная практика. Но я твердо убежден, что на новом этапе развития, строя Новый Казахстан, мы должны всенародно принимать такие судьбоносные для нашей страны решения.
Поэтому сегодня мною подписан Указ о проведении 5 июня республиканского референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию.
Всеобщее голосование граждан по проекту конституционных поправок продемонстрирует нашу твердую приверженность демократическим принципам.
Предстоящий референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в историческом событии, которое определит будущее Казахстана.
Конституционная реформа нацелена на комплексную трансформацию всей государственной модели.
Поправки призваны закрепить окончательный переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством.
Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов.
Внедрение смешанной мажоритарно-пропорциональной модели избрания депутатов Мажилиса и областных маслихатов позволит в более полной мере охватить весь спектр взглядов и мнений избирателей.
В свою очередь, введение полностью мажоритарной системы выборов депутатов районных и городских маслихатов откроет возможность для граждан более эффективно влиять на жизнь в регионах.
В новой редакции Конституции планируется закрепить равноудаленный статус Президента от всех политических партий и движений.
Появится запрет для ближайших родственников Президента занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе.
Важный блок поправок затрагивает правозащитную сферу.
Создание Конституционного суда, закрепление статуса Уполномоченного по правам человека на конституционном уровне, безоговорочный запрет смертной казни – все эти шаги направлены на всестороннее соблюдение прав и свобод граждан.
Предстоящая конституционная реформа ознаменует новый этап в развитии нашей страны.
Уважаемые соотечественники!
Вместе мы построим Новый Казахстан, Справедливый Казахстан!
В нашем государстве будут защищаться права каждого гражданина.
Все будут иметь равные возможности.
Каждый в зависимости от своих способностей и умений сможет добиться успеха и найти свое место в обществе.
Произойдет обновление общественных и индивидуальных ценностей.
Мы усовершенствуем государственную систему, обеспечим конструктивный диалог между обществом и властью.
Таким образом, мы построим Вторую Республику.
Для успешной реализации этих задач и необходима конституционная реформа.
Особенность нынешней реформы заключается не в усилении полномочий Президента, а в совершенствовании, модернизации и укреплении государства.
Призываю всех принять активное участие в референдуме во имя будущего нашей страны, во имя будущих поколений!
Уверен, вы поддержите все инициативы, исходящие из наших национальных интересов.
Светлое будущее нашей страны – в наших руках!
В единстве – наша сила!