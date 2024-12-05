Половина больных сахарным диабетом остаются невыявленными – сенатор

Сенат, Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Проблемы людей с сахарным диабетом озвучила на пленарном заседании депутат Жанна Асанова

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своем депутатском запросе она подняла вопросы лекарственного обеспечения пациентов с сахарным диабетом, а также подчеркнула необходимость усиления профилактических и лечебных мероприятий для борьбы с этим заболеванием, передает Kazpravda.kz

«На сегодня в Казахстане зарегистрировано более 500 тысяч пациентов с этим заболеванием, и их количество продолжает расти. При этом до 50% больных остаются невыявленными и не входят в Национальный регистр пациентов. Уровень мониторинга ключевого показателя – гликозилированного гемоглобина – охватывает лишь 22% диспансерных больных, что недопустимо для эффективного контроля заболевания. Более 70% затрат приходится на лечение осложнений, таких как ретинопатия и сердечно-сосудистые заболевания, что указывает на недостаточную профилактическую работу», – отметила Жанна Асанова.

Депутат также акцентировала внимание на необходимости внедрения комплексного подхода, включающего раннюю диагностику и профилактику предиабета, образовательные программы для населения и улучшение работы первичной медико-санитарной помощи. Она подчеркнула важность создания Национальной программы профилактики диабета и соответствующего научного центра.

«Мы предлагаем создать Национальную программу профилактики и раннего выявления сахарного диабета, а также научный центр эндокринологии и метаболизма на базе КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова. Регулярный скрининг предиабета и образовательные программы для населения позволят снизить число осложнений и улучшить качество жизни пациентов», – предложила сенатор Асанова.

Ранее сообщалось, что Британо-шведская фармацевтическая компания намеревалась доказать, что АО «Химфарм» с торговой маркой SANTO Member of Polpharma Group не имело права регистрировать в Казахстане лекарственный препарат для лечения диабета «Дапаглисан».

#Сенат #депутатский запрос #диабет #Жанна Асанова

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