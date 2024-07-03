Полтонны мусора вынесли из леса волонтеры Петропавловска

Таза Казахстан
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Андрей Кратенко

Спортивно-экологи­ческий фестиваль Clear Fest провели «зеленые» активис­ты Северо-Казахстанской области.

фото Анастасии Волковой

Примерно 150 человек из чис­ла рабочей и студенческой молодежи, «серебряные волонтеры», разделившись на команды, приняли участие в спортивном забеге по сбору мусора. Первое место завоевала команда «Помощь рядом», собравшая 121 кг ТБО. Всего собрано 486 кг отходов. Победители экологического марафона награждены подарками и дипломами.

#Спорт #СКО #фестиваль #Clear Fest

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