Полтонны мусора вынесли из леса волонтеры Петропавловска Таза Казахстан 3 июля 2024 г. 3:30 7 Андрей Кратенко Спортивно-экологический фестиваль Clear Fest провели «зеленые» активисты Северо-Казахстанской области. фото Анастасии Волковой Примерно 150 человек из числа рабочей и студенческой молодежи, «серебряные волонтеры», разделившись на команды, приняли участие в спортивном забеге по сбору мусора. Первое место завоевала команда «Помощь рядом», собравшая 121 кг ТБО. Всего собрано 486 кг отходов. Победители экологического марафона награждены подарками и дипломами. #Спорт #СКО #фестиваль #Clear Fest