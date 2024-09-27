Получателям АСП бесплатно предоставят телевизионные приставки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Местные органы должны обеспечить получателей АСП телевизионными приставками до полного перехода на цифровое телевещание. Аналоговое телевидение прекратит свое существование в 2025 году.

Согласно приказу, приставки обеспечивают прием цифрового теле-, радиосигнала в стандартах вещания DVB T2, MPEG 4 (для цифрового эфирного телерадиовещания), интегрируются с национальной сетью цифрового эфирного телевещания.

Причинами отказа в установке приставки могут стать:

- заявитель на момент подачи заявления не является получателем государственной АСП;

- заявителю, членам его семьи и другим лицам, постоянно проживающим с ним совместно, ранее предоставлялась приставка.

Приказ вступит в силу с 7 октября 2024 года.