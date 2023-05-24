Получили акимы «по шапкам»

Напомним, что ранее в микрорайоне «Береке» загорелся пус­тырь с сухим камышом, огонь перекинулся на строения, в итоге девять домов сгорели полнос­тью, еще два пришли в полную негодность.

На аппаратном совещании в акимате СКО рассматривался вопрос о подготовке к пожароопас­ному периоду. Выяснилось, что область является одним из лидеров в стране по ЧС из-за пожаров. За последние три года в регионе произошло 2 180 пожаров, общий ущерб составил 867 млн тенге.

Аким СКО Айдарбек Сапаров заявил, что в Петропавловске своевременно не решили задачу по скосу прошлогоднего камыша. По данным ДЧС региона, с начала апреля в Петропавловске из-за этого произошло более 200 возгораний. А ведь на покос из бюджета выделялись деньги. В 2023 году на эти цели предусмотрели 67 млн тенге. Но в микрорайоне «Береке» ликвидировать камыш взялись только после возгорания.

Выговор объявлен также акиму района им. Магжана Жумабаева Кайрату Омарову. В селе Золотая Нива этого района трижды горели зерновые склады крестьянского хозяйства «Барс».