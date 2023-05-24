Получили акимы «по шапкам» Общество 24 мая 2023 г. 3:00 4 Андрей Кратенко После недавних пожаров в Петропавловске аким областного центра Руслан Анбаев получил выговор за отсутствие контроля и своевременных мер профилактики. Напомним, что ранее в микрорайоне «Береке» загорелся пустырь с сухим камышом, огонь перекинулся на строения, в итоге девять домов сгорели полностью, еще два пришли в полную негодность. На аппаратном совещании в акимате СКО рассматривался вопрос о подготовке к пожароопасному периоду. Выяснилось, что область является одним из лидеров в стране по ЧС из-за пожаров. За последние три года в регионе произошло 2 180 пожаров, общий ущерб составил 867 млн тенге. Аким СКО Айдарбек Сапаров заявил, что в Петропавловске своевременно не решили задачу по скосу прошлогоднего камыша. По данным ДЧС региона, с начала апреля в Петропавловске из-за этого произошло более 200 возгораний. А ведь на покос из бюджета выделялись деньги. В 2023 году на эти цели предусмотрели 67 млн тенге. Но в микрорайоне «Береке» ликвидировать камыш взялись только после возгорания. Выговор объявлен также акиму района им. Магжана Жумабаева Кайрату Омарову. В селе Золотая Нива этого района трижды горели зерновые склады крестьянского хозяйства «Барс». #ЧС #СКО #аким #Петропавловск #пожары #Золотая Нива #крестьянское хозяйство #Барс #выговор