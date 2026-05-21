Открылся круглогодичный учебно-оздоровительный центр

– В преддверии лета кызылординским школьникам преподнесен отличный подарок. Центр создан при поддержке Президента Касым-Жомарта Токаева и предназначен для всестороннего развития и отдыха ребятишек, – отметил аким области Мурат Ергешбаев.

На открытии выступили депутаты Парламента Руслан Рустемов, Мурат Абенов, Мархабат Жайымбетов, общественный деятель Мурат Бахтиярулы.

Главная особенность центра – соседство с Ботаническим садом, который станет отличным местом проведения открытых уроков и мастер-классов для школьников и студентов, изучения ими экзотической флоры, научных исследований и развития экологического туризма.

По данным областного управления образования, в регионе 180 тыс. школьников. Большая часть из них смогут отдохнуть в имеющихся в области семи летних лагерях.