Получит ли развитие в Казахстане диковинный recycle art?

Общество
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Асет Калымов, Алматинская область

Мастер-энтузиаст Куаныш Мухамеджанов подумывает о передислокации бизнеса за рубеж

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Мы уже рассказывали про креативного жителя Талгара, переоборудовавшего действующий ресторанный бизнес в музей необычных арт-скульптур. По образованию врач-стоматолог Куаныш Мухамеджанов стал изготавливать из вторсырья скульптуры роботов и устанавливать их у входа в кафе для привлечения клиентов. И вот уже второй год подряд на въезде в Талгар функционирует тематический музей-парк, привлекающий взоры горожан и гостей города. Большинство посетителей – родители с детьми из Алматы, окрестных сел и городов, туристы из других регионов страны.

Нынче музей, аналогов которому нет во всем Казахстане, значительно расширился. Теперь он состоит из двух расположенных по соседству помещений, выставочные залы которых полностью заполнены различными трансформерами, тоботами, терминаторами, роботами-женщинами. Представлены также драконы, динозавры. Каждый экспонат, будь то Бамблби, Оптимус Прайм и другие, – персонаж известного мульт­сериала. Практически все инсталляции Куаныш изготавливает собственноручно из бэушных автозапчастей, пылесосов, телевизоров, холодильников, микроволновок. В ход идут также кухонные раковины, чайники, кастрюли.

В день нашего приезда директор музея как раз трудился в мастерской над созданием нового шедевра.

– С каждым годом стараюсь совершенствовать производственный процесс, – рассказывает Куаныш. – Сейчас делаю не только роботов, но и человекоподобные скульптуры, животных. Недавно по заказу компании Samsung изготовил фигурку тазы. Причем было условие – собирать детали из бытовой техники именно этой марки. Также по аналогичному заказу выполнил статую лошади из запчастей машины «Хюндай».

Автор уникальных произведений просит называть его скульптором ресайкл-арта (с английского recycling – переработка отходов, art – искусство). В последнее время он налаживает контакты с коллегами из других стран, где очень развита эта сфера.

– В отличие от нас за рубежом успешно действуют выставочные галереи и магазины по продаже предметов ресайкл-­арта, – отмечает мой собеседник. – Эти скульптуры представлены в крупных торгово-развлекательных центрах, автосалонах, на улицах и площадях во Вьетнаме, в Таиланде, Китае, США, Японии и Южной Корее. Там весьма популярна молодежная гик-культура – цифровое сообщество, фанаты которого увлечены виртуальными мирами.

Мастер уже получает приглашения устроить экспозицию в зарубежных галереях, эксклюзивные заказы на изготовление арт-
объектов. Иначе говоря, ресайкл-скульп­туры made in Talgar вскоре могут получить пос­тоянную прописку где-нибудь в Юго-Восточной Азии или на Западе. Более того, наметились перспективы переезда всего музея в одну из стран дальнего зарубежья, хотя патриотично настроен­ный дизайнер до недавних пор отказывался от столь заманчивых предложений.

– Я начал это дело семь лет назад и на­деялся, что в Казахстане данная отрасль получит хорошее развитие, – говорит Куаныш. – Ведь экологическая ситуация у нас плачевна, государство должно поддерживать такие мусороперерабатывающие бизнес-объекты. Шутка ли, за прошедшие годы я перелопатил сотни единиц непригодной бытовой техники, которая разлагалась бы сейчас где-нибудь на мусорных свалках. Однако вместо помощи мне периодически звонят из местных акиматов и госор­ганов, просят предоставить на время либо подарить какой-нибудь экспонат. Но на изготовление каждой скульптуры у меня порой уходит минимум месяц времени и определенная сумма денег!

Тем не менее талгарский Кулибин не оставляет надежд по развитию ресайкл-арта в родных пенатах. Если энтузиасту окажут поддержку, то он может открыть здесь еще один музей либо галерею.

#Талгар #скульптура #Куаныш Мухамеджанов #ресайкл-арт #recycle art

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