Получить право на недропользование станет проще в Казахстане

В Казахстане упрощены условия получения права на недропользование по углеводородам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Как отметили в Минэнерго, для упрощения условий получения права на недропользование, а также формирования стабильной конкурентной среды при проведении аукциона, в Кодекс Казахстана «О недрах и недропользовании» внесены следующие изменения и дополнения:

1) увеличено количество проводимых аукционов с 2 до 4 раз в течение года;

2) предусмотрена возможность передачи права на заключение контракта участнику аукциона, предложившему следующий после победителя аукциона наибольший размер подписного бонуса, в случае если первоначальный победитель аукциона не выполнил требования законодательства о недрах и недропользовании, предъявляемые к победителю аукциона.

Ранее в таком случае участок недр повторно выставлялся на аукцион, что увеличивало сроки его вовлечения в разработку и освоение;

3) в качестве подтверждения достаточности финансовых средств для выполнения минимальных требований по работам на участке недр в период разведки предусмотрен исчерпывающий перечень документов в виде информации о наличии и номере банковского счета, выписки об остатках денег на банковском счете или договора о привлечении средств;

4) вводится гарантийный взнос, равный:

- в случае предоставления права недропользования на разведку и добычу углеводородов – сумме, равной двукратному размеру стартового размера подписного бонуса, определенного в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;

- в случае предоставления права недропользования на добычу углеводородов – сумме, равной однократному размеру стартового размера подписного бонуса, определенного в соответствии с налоговым законодательством Казахстана;

5) не представляется заявителем информация, имеющаяся в информационных системах государственных органов.

Данные поправки вводятся в действие с 1 января 2023 года.