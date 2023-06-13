Получить статус свободной от ящура страны поручил Смаилов

На выполнение этого поручения Минсельхозу обозначен срок - до конца года.

Фото пресс-службы Правительства РК

Глава Правительства Алихан Смаилов поставил перед Министерством сельского хозяйства задачу получить статус страны, свободной от ящура. Кроме того, он поручил добиться снятия ограничений, введенных Всемирной организацией здоровья животных на экспорт животноводческой продукции, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Хочу отметить, что Казахстан уже продолжительное время не может получить статус по линии Всемирной организации здоровья животных как страны, свободной от ящура», – сказал премьер.

Он отметил, что данную работу планировалось завершить в мае, но она не была проведена своевременно, поэтому одобрение от международной организации не получено.

«Это не позволяет расширить географию поставок отечественной продукции, стимулировать ее производство, и свидетельствует о слабой работе ветеринарной службы. Необходимо переформатировать и перезагрузить ее деятельность с учетом передового международного опыта", - продолжил Смаилов.

Он сообщил, что ожидает от МСХ в этом году дорожную карту по реформированию системы ветеринарии с учетом передового международного опыта и цифровизации.

Премьер-министр отметил необходимость получения до конца года статуса страны, свободной от ящура, после чего добиться снятия ограничений, введенных Всемирной организацией здоровья животных, на экспорт животноводческой продукции.

«Надо заранее провести переговоры со сторонами-импортерами, в том числе с использованием признания принципа регионализации», – указал он.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что Казахстан может производить продукцию с более высоким переделом, а не экспортировать сырье по низкой цене. В этой связи Минсельхозу совместно с Мининдустрии поручено озвучить комплекс мер для роста объемов переработки животноводческой продукции.