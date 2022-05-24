Колонка обозревателей Полярная ночь в музее 24 мая 2022 г. 0:56 Кирилл Пяртель Впервые после пандемии в стране прошла акция «Ночь в музее». Хорошее начинание поддерживают большие и малые музеи, привлекающие необычным форматом новую аудиторию, не знавшую или забывшую дорогу к историческим знаниям. Задача, конечно, непростая – пытаться увлечь людей историями из прошлого, когда не очень понятно, что будет завтра, и не очень ясно, что происходит сегодня. Есть много причин, а самое простое объяснение – это цикличность событий. Времена меняются, а люди с их страстями и пороками остаются. Музеи учат как минимум не повторять ошибок. Вот в Алматы провели прекрасную экскурсию для чиновников. Целую делегацию отправили в СИЗО в профилактических целях. Цели устрашения не было. Просто показали условия содержания коррупционеров, чтобы отбить желание брать взятки. А самая громкая и, судя по всему, затяжная ночь началась в Национальном музее, где Антикоррупционная служба начала проверку расходов. Увы, такие «экскурсии» можно проводить повсеместно. В результате взрыва газового баллона в шымкентской аптеке пострадали люди. Взрыв нанес урон родильному дому, погибли два младенца. И в том же Шымкенте начато досудебное расследование по факту обрушения кровли на центральном стадионе. Усиление ветра до 20 метров в секунду привело к падению крыши прямо во время футбольного матча. Теперь предстоит разбираться с недоброкачественным строительством. В обоих случаях в Сети – множество фото- и видеосвидетельств. Несмотря на опасность и критическую ситуацию, очевидцы приняли активное участие в развивающихся событиях. В роддоме на своих машинах пострадавших развозили по больницам. На стадионе руками поднимали остатки крыши, опасаясь, что под завалами могут оказаться люди. Впрочем, нашлось немало и тех, кто просто снимал происходящее на телефоны. Это какая-то совершенно новая форма взаимодействия с реальностью. Вроде той девушки-«оператора», которая сняла на видео спасение ребенка, едва не выпавшего из окна в столице. Герои получили по квартире, а оператор – ничего. Девушка обиделась... Ужасающая неделя для Шымкента, где погибли и трое малолетних детей. Задохнулись в багажнике автомобиля... Сюда накладывается и статистика смертей в водоемах, падений из окон и всего такого, чего можно было избежать и предотвратить. И это особенно удручает. Нелогичность поступков и довольное странное восприятие действительности стало обычным делом. Сенсацией взорвал социальные сети максимально уверенный в своей правоте блогер, препарировавший собственный паспорт. Спустя долгие годы (электронные паспорта введены в 2009-м) случилось «невероятное открытие». Оказывается, в казахстанских паспортах есть чипы! Заявляют, что микросхема предназначена для слежки за казахстанцами. Ждем разоблачения и вскрытия платежных пластиковых карт, удостоверений личности и мобильных телефонов. Там наверняка скрывается нечто подобное! Давно известно, что сделано это для удобства прохождения паспортного контроля, что так снижаются риски подделки документа, но сторонники теорий заговора никак не успокоятся. Отличились на минувшей неделе и жители Косшы. Поселению дали новый статус, но, как и в сказке про волшебника из страны Оз, забыли выдать многое другое. Критическое мышление, например. Поселенцы устроили натуральный скандал, сорвав работы по травле комаров. Пять случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки, но люди по-прежнему уверены, что их травят. Дезинсекторам едва не досталось, толпа просто прогнала их. Такие времена.