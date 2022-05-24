Полярная ночь в музее

Впервые после пандемии в стране прошла акция «Ночь в музее». Хорошее начинание поддерживают большие и малые музеи, привлекающие необычным форматом новую аудиторию, не знавшую или забывшую дорогу к историческим знаниям. Задача, конечно, непрос­тая – пытаться увлечь людей историями из прошлого, когда не очень понятно, что будет завтра, и не очень ясно, что происходит сегодня.

Есть много причин, а самое прос­тое объяснение – это цикличность событий. Времена меняются, а люди с их страстями и пороками остаются. Музеи учат как минимум не повторять ошибок. Вот в Алматы провели прекрасную экс­курсию для чиновников. Целую делегацию отправили в СИЗО в профилактических целях. Цели устрашения не было. Просто показали условия содержания коррупционеров, чтобы отбить желание брать взятки. А самая громкая и, судя по всему, затяжная ночь началась в Национальном музее, где Антикоррупционная служба начала проверку расходов. Увы, такие «экскурсии» можно проводить повсеместно.

В результате взрыва газового баллона в шымкентской аптеке пострадали люди. Взрыв нанес урон родильному дому, погибли два младенца. И в том же Шымкенте начато досудебное расследование по факту обрушения кровли на центральном стадионе. Усиление ветра до 20 метров в секунду привело к падению крыши прямо во время футбольного матча. Теперь предстоит разбираться с недоброкачественным строительством.

В обоих случаях в Сети – множество фото- и видеосвидетельств. Несмотря на опасность и критическую ситуацию, очевидцы приняли активное участие в развивающихся событиях. В роддоме на своих машинах пострадавших развозили по больницам. На стадионе руками поднимали остатки крыши, опасаясь, что под завалами могут оказаться люди.

Впрочем, нашлось немало и тех, кто просто снимал происходящее на телефоны. Это какая-то совершенно новая форма взаимодействия с реальностью. Вроде той девушки-«оператора», которая сняла на видео спасение ребенка, едва не выпавшего из окна в столице. Герои получили по квартире, а оператор – ничего. Девушка обиделась...

Ужасающая неделя для Шымкента, где погибли и трое малолетних детей. Задохнулись в багажнике автомобиля... Сюда накладывается и статистика смертей в водоемах, падений из окон и всего такого, чего можно было избежать и предотвратить. И это особенно удручает.

Нелогичность поступков и довольное странное восприятие действительности стало обычным делом. Сенсацией взорвал социальные сети максимально уверенный в своей правоте блогер, препарировавший собственный паспорт. Спустя долгие годы (электронные паспорта введены в 2009-м) случилось «невероятное открытие». Оказывается, в казахстанских паспортах есть чипы! Заявляют, что микросхема предназначена для слежки за казахстанцами. Ждем разоблачения и вскрытия платежных пластиковых карт, удостоверений личности и мобильных телефонов. Там наверняка скрывается нечто подобное! Давно известно, что сделано это для удобства прохождения паспорт­ного контроля, что так снижаются риски подделки документа, но сторонники теорий заговора никак не успокоятся.

Отличились на минувшей неделе и жители Косшы. Поселению дали новый статус, но, как и в сказке про волшебника из страны Оз, забыли выдать многое другое. Критическое мышление, например. Поселенцы устроили натуральный скандал, сорвав работы по травле комаров. Пять случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки, но люди по-прежнему уверены, что их травят. Дезинсекторам едва не досталось, толпа просто прогнала их. Такие времена.