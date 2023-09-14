"Помогаек", промышлявших в автоЦОНах, осудили в Таразе

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Таразе осуждены мошенники, "помогавшие" получить водительские права, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу антикоррупционной службы Жамбылской области.

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

По данным антикора, Ж. Мамыраимов и Е. Даулет в 2021-2022 годы, обещая помочь с получением водительских удостоверений, обманули 8 человек. Доверчивые жамбылцы отдавали мошенникам за их "услуги" от 150 до 300 тысяч тенге. Общий ущерб составил 1,2 млн тенге.

Суд приговорил мужчин к 4 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, антикоррупционная служба и министерство внутренних дел провели мониторинг спецЦОНов, по результатам которого МВД закрыло доступ к корректировке базы данных транспорта во всех своих территориальных подразделениях, внедрены обязательная биометрия экзаменуемых лиц, видеофиксация всего процесса тестирования, изменен регламент пересдачи экзаменов, в пилотном режиме запущены новые информсистемы в спецЦОНах и МВД.

#суд #ЦОН #мошенничество #приговор #Тараз #Жамбылская область #Антикор

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