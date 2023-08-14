Правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения ужесточили в Казахстане

Транспорт, Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения изменены в Казахстане после антикоррупционного мониторинга, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Фото: Kazpravda.kz

Антикоррупционная служба совместно с Министерством внутренних дел промониторили работу спецЦОНов. Поводом для этого послужили уголовные дела в отношении преступной группы, которая несколько лет незаконно оформляла автомобили.

В ходе антикоррупционного мониторинга выявлены условия для нелегальной регистрации автомобилей и выдачи водительских удостоверений.

«Незащищенность информсистем, недостаточная цифровизация процессов, несовершенство процедуры регистрации автотранспорта, правовые пробелы приема экзаменов, формальное обучение в автошколах – все эти факторы способствовали появлению незаконных посреднических услуг», – констатировали в ведомстве.

По результатам мониторинга Агентство по противодействию коррупции направило 22 предложения уполномоченным государственным органам. Больше половины рекомендаций на сегодня выполнены.

«Так, МВД закрыло доступ к корректировке базы данных автотранспортных средств во всех своих территориальных подразделениях.

Кроме того, приказом министра внутренних дел в процедуру выдачи водительских удостоверений внедрены: обязательная биометрия экзаменуемых лиц, видеофиксация всего процесса тестирования, изменен регламент пересдачи экзаменов.

В пилотном режиме запущены новые информсистемы в спецЦОНах и МВД. В них предусмотрены механизмы автоматической цифровой сверки данных автомобилей, оплаты обязательных платежей и сборов, штрафов, исключены возможности для любых корректировок», – перечислили новшества в Антикоре.

Работников спецЦОНов предложили отнести к субъектам коррупционных правонарушений. Законопроект находится на рассмотрении в Парламенте РК.

В ведомстве обозначили: несмотря на принимаемые меры, в спецЦОНах все еще могут находиться люди, предлагающие помощь в оформлении документов.

«Просим не обращаться к незаконным услугам «помогаек». А если Вы столкнулись с подобными фактами, то незамедлительно сообщайте в Антикор по короткому номеру 1424», – призвали казахстанцев.

Напомним, в декабре 2022 года Антикоррупционная служба разоблачила организованную преступную группу (ОПГ), которая нелегально ставила на учет автомашины из-за рубежа. Был задержан ряд лиц, в том числе четверо полицейских, руководитель спецЦОНа №2 по городу Астане.

В июне этого года Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о задержании в трех регионах страны преступных групп, занимавшихся незаконной постановкой на казахстанский регистрационный учет автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

21 июня 2023 года ОПГ в сфере транспортного контроля был вынесен приговор

И.о. руководителя инспекции транспортного контроля по Астане К. Кудайбергенов и его сообщница Б. Шумбасова осуждены к 10 годам лишения свободы. Оба обвинялись в создании и руководстве организованной преступной группой, подделке диагностических карт и внесении ложных сведений в информационную систему о прохождении технического осмотра. 

Другие 13 участников ОПГ осуждены к 5 годам лишения свободы, еще 4 человека приговорены к 2 годам ограничения свободы.

Также приговором суда признаны виновными в получении взяток другие должностные лица.

Всего ОПГ незаконно зарегистрировала около 350 тысяч автомобилей в Казахстане.

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