Агентство предоставляет инструменты страхования и гарантирования, при необходимости сопровождает каждый шаг бизнеса – от оформления банковского кредита до поиска новых рынков. Для понимания: только за первые шесть месяцев 2025 года поддержку ЭКА получили более 80 экспортеров на сумму 330 млрд тенге. Львиная доля – это малый и средний бизнес, производители продуктов питания, нефтепереработки, металлопроката, химпрома, строительных материалов. Ключевые направления экспорта – соседние республики Центральной Азии, Китай, Россия, Беларусь, Армения, Азербайджан, Монголия, ОАЭ.

Восточно-Казахстанская область – в тройке лидеров. В 2024 году поддержкой агентства воспользовались больше десяти компаний на сумму 62 млрд тенге, с начала этого – еще на 30 млрд тенге.

Среди успешных, как сегодня говорят, кейсов – маслозавод Altyn Shyghys, входящий в группу «Сей-Нар». С 2020 года предприятие пользуется страхованием в ЭКА при оформлении займов на пополнение оборотных средств. Минувшей весной компания стала первой ласточкой новой, совместной с Банком развития Казахстана программы по развитию экспорта масложировой продукции.

Завод получил предэкспортное финансирование и страховку, позволяющие существенно нарастить объемы. Соответственно, предприятие смогло увеличить поставки подсолнечного масла в Китай. Как подчеркнули в агентстве, такие финансовые инструмен­ты – это, образно говоря, надежное плечо для бизнеса при выходе на зарубежные рынки.

Другой пример – АО «Востокмашзавод». Предприятие специализируется на оборудовании и комплектующих для горно-металлургической отрасли. Его продукцию покупают как в Казахстане, так и в странах СНГ. С 2024 года в рамках крупного экспортного контракта на поставки стальной заготовки и арматуры завод оформил в агентстве страховую защиту, в том числе по отложенным платежам. Это заметно снизило риски, которые нередко сопровождают внешнеторговые сделки.

– Мы поставляем арматуру в Узбекистан, Таджикистан, Россию, Туркменистан, – рассказал исполняющий обязанности генерального директора АО «Востокмаш­завод» Игорь Пак. – Другими словами, предприятие экспортирует продукцию с высокой добавленной стоимостью, внося вклад в развитие отечественного перерабатывающего сектора. Сотрудничество с Экспортно-кредитным агентством дает компании защиту от угрозы несвоевременных или неполных расчетов.

Большим экспортным потенциалом обладает ТОО «Altay mai», на площадке которого сейчас идет строительство завода мощностью 500 тонн маслосемян в сутки, или 75 тыс. тонн растительного масла и 64 тыс. тонн шрота в год. Проект предусматривает внедрение современных безотходных технологий. Пуско-наладочные работы подходят к завершению, запуск производства намечен на сентябрь.

С ЭКА компания сотрудничает с 2023 года, получая поддержку в виде страховки займа для пополнения оборотных средств. Продукцию маслозавода уже ждут в Узбекистане, Таджикистане, Китае и других странах.

Также журналисты стали участниками дня открытых дверей, организованного на площадке областной палаты предпринимателей. Региональный менеджер ЭКА Алтынгуль Тулегенова провела для компаний легкой и пищевой промышленности презентацию всех финансовых инструментов. Отдельное внимание специалист уделила супервостребованному продукту – предэкспортному финансированию для закупки сырья и выпуска экспортных партий. Кредит можно получить в банках второго уровня или Банке развития Казахстана под 12,6% годовых.

В целом в агентстве стараются держать руку на пульсе: разрабатывают новые продукты с учетом мировых стандартов, интегрируют цифровые услуги и искусственный интеллект. Например, экспортеры могут подать заявку через личный кабинет на сайте ЭКА или портале egov.kz. Причем статус заявки можно отслеживать в реальном времени.

Как заключили в ЭКА, каждая живая встреча с предпринимателями – это дополнительный шанс точнее понять запросы бизнеса.