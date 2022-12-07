Помощь ближе, чем кажется

Издание, подготовленное Союзом кризисных центров в рамках проекта по оказанию помощи жертвам бытового насилия, будет распространяться бесплатно на казахском и русском языках в школах и вузах страны.

«Я верю в себя!» – это пять реальных историй для тех, кому от 14 до 17 лет, представленных в виде популярных среди молодежи японских комиксов. Все они поднимают проблемы, которые часто встречаются у школьников. Каждая история имеет емкое название, выступает своеобразной подсказкой-мотиватором для подростка, столкнувшегося с травлей: «Сила поддержки», «Властелин себя», «После дождя всегда приходит радуга»…

– Эта книга написана для того, чтобы помочь ребятам разобраться и найти ответы на свои вопросы: «Как быть, если тебя травят?», «Как это преодолеть?», «Как следует поступать в сложных жизненных ситуациях?» «Что делать, если твой друг говорит, что ему не хочется жить?» – рассказывает одна из составителей книги «Я верю в себя!», председатель ОЮЛ «Союз кризисных центров» Зульфия Байсакова.

В книге ребята, описывая свои жизненные ситуации, одновременно делятся личным опытом, чтобы молодой читатель, знакомящийся с рассказами-откровениями, «смог понять, что он не один, и помощь ближе, чем ему кажется». Примечательно, что в конце книги ее составители – Зульфия Байсакова, Алия Джангужина, Айжан Медеуова – добавили инструкции и контакты специалистов разных городов страны, которые смогут выслушать и подсказать выход из сложного положения.

Одна девушка, присутствовавшая на презентации, призналась, что, будучи ученицей 9-го класса, она подвергалась издевкам со стороны учителя. Преподаватель, по ее словам, обращался не только к ней, но так вышло, что именно она восприняла все происходившее сильнее, чем другие. Такое неблагожелательное отношение девушка получала из-за своей смуглой кожи.

– Педагог довел меня до того, что в 15 лет я решила совершить суицид. Вот так порой небрежно брошенное слово может морально убить психологически не­окрепшего человека, – поделилась участница презентации. – Я подвергалась буллингу и со стороны одноклассников. Но самое страшное, что не замечала, как начала точно так же абьюзить других людей. Мне казалось, что если ко мне так относятся, значит, и я могу так относиться к другим. Конечно, через некоторое время я поняла, что это неправильная позиция.

Девушка уверена, что быть добрым человеком – несложно. Помогать друг другу, интересоваться делами сверстников не является чем-то затруднительным. Тем не менее, по ее словам, в каждом регионе, в каждом ауле, к сожалению, происходят случаи буллинга. И закрывать на это глаза никак нельзя.

По словам организаторов, презентация в формате открытого микрофона еще раз убеждает, что вопрос буллинга остро стоит в нашем обществе. Ведь у каждого присутствующего была своя история боли.

Автор книг, публицист, соорганизатор ряда городских фес­тивалей, член общественного совета Бекнур Кисиков тоже поделился своей историей буллинга в школьные годы:

– В детстве за полноту меня называли «май» (жир), «боцман», «деловар»… Тогда я и не знал слово «буллинг». Мне, конечно же, было неприятно, обидно. Но меня это сделало сильней, подвигло заниматься спортом, в дальнейшем я научился давать отпор обидчикам и в целом смог проработать комплексы. Но, к сожалению, некоторых подростков буллинг доводит до отчаяния и даже до суицидальных мыслей…

Бекнур Кисиков подчеркнул важность того, чтобы молодежь открыто говорила о своих проб­лемах. К счастью, так оно и происходит.

– Я вижу в этой открытости эволюцию подросткового сознания и более высокий уровень дискурса современного общества. Нам же, взрослым, нужно быть максимально внимательными к детям, чтобы не упустить психологический террор, который может привести к не очень приятным последствиям, – сказал он.

Вышедшая книга может стать хорошим инструментом для преодоления стены отчуждения, которую создает буллинг.

– У Союза кризисных центров есть телефон доверия «150». Этот анонимный и конфиденциальный номер, работающий для детей и подростков 24 часа 7 дней в неделю на двух языках. Со звонящим в любой момент смогут поговорить и оказать помощь профессиональные психологи. Хотелось бы еще раз обратиться ко всем: в какой бы патовой, на ваш взгляд, ситуации вы ни находились, знайте, что выход всегда можно найти. И есть люди, которые готовы и очень хотят вам помочь! – заключила представитель Союза кризисных цент­ров Алия Джангужина.