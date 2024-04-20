Помощь для пострадавших идет со всех уголков Казахстана

Масштабное наводнение в Костанае, Аркалыке, Амангельдинском, Джангельдинском, Костанайском и Карасуском районах Костанайской области не оставило равнодушными казахстанцев. Гуманитарная помощь сюда поступила из Жамбылской, Карагандинской областей, Астаны, города Лисаковска Костанайской области, от учебных заведений и организаций Костаная и из соседнего Кыргызстана.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Как рассказала на брифинге в Республиканском информа­цион­ном штабе начальник управления по молодежной политике Костанайского регио­нального университета им. А. Байтурсын­улы, волонтер Диана Ракпанова, в регионе за период паводков было задействовано в общей сложности более 10 тыс. волонтеров. Теперь все силы брошены на пункты приема и раздачи гуманитарной помощи.

В регионе организовано шесть таких пунктов, в которых имеются товары первой необходимости, продукты питания, предметы личной гигиены, лопаты, мешки, матрацы, подушки, одеяла.

– Для борьбы с последствия­ми паводков, оказания помощи пострадавшим населенным пунктам продолжается акция «Күшіміз бірлікте». Ее поддержали все молодежные ресурсные центры, волонтеры, высшие учебные заведения области, политические партии, представители республиканских молодежных организаций, спортсмены, – сообщила Диана Ракпанова.

По ее словам, жители активно участвуют в экологической акции «Таза Қазақстан». На этой неделе велись работы по очистке территории памятников, приводились в порядок архитектурные объекты.

– Из Жетысу пострадавшей Западно-Казахстанской облас­ти отправлено 125 тонн гуманитарной помощи: продуктов питания, одежды, предметов гигиены и быта, одеял и пос­тельных принадлежностей, генераторов, резиновых сапог и костюмов, перчаток, мешков, – поделился директор КГУ Jetisu jastary Еркебулан Акболатов.

С помощью КТЖ доставлены строительные материалы. К сбору и отправке гуманитарной помощи привлечено более 300 волонтеров.

Члены общественного штаба по Северо-Казахстанской облас­ти ежедневно ведут разъяс­нительную работу в пунктах эвакуации. По словам волонтера Айгуль Муратовой, они на местах помогают людям в сборе пакета документов для получения компенсации. Также волонтеры координируют работу пунктов сбора гуманитарки, организовано формирование заявок, учета по сортировке доставленной помощи в места дислокации эвакуированных. За эти дни проведено 90 встреч, консультации получили более 5 500 человек.

Волонтеры фронт-офиса «Центра поддержки волонтеров» МРЦ Акмолинской области оказали помощь более 250 пострадавшим в результате ЧС. Как рассказал руководитель фронт-офиса Дидар Хамзин, они эвакуировали 50 человек, помогли вывезти ценные вещи из 75 домов, собрали 2 тонны одежды, 2,5 тонны продуктов, во время противопаводковых работ обеспечивали горячим питанием нуждающихся, сотрудников ЧС и ДП.

– С первых дней при совместной работе волонтерского фронт-офиса Алматинской области «Күшіміз бірлікте», партии «Amanat», Центра социального согласия и развития, Духовного управления мусульман Казахстана, «Жастар рухы» активные граждане нашего региона, предприниматели и общественные объединения собрали более 230 тонн гуманитарной помощи. Из них 130 тонн доставлено в Уральск, а 100 тонн – в Атыраускую область, – рассказал руководитель фронт-офиса волонтеров Алматинской области Максат Кенешов.

От региона на общественные работы в Уральск поехали 15 добровольцев.

В пострадавшие от паводка районы отправлена 171 единица техники, а в фонды «Қазақстан халқына» и «Демеу Қазақстан» переведено 48 млн тенге.