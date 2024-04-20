Помощь для пострадавших идет со всех уголков Казахстана

Паводки
22
Марина Демченко

Масштабное наводнение в Костанае, Аркалыке, Амангельдинском, Джангельдинском, Костанайском и Карасуском районах Костанайской области не оставило равнодушными казахстанцев. Гуманитарная помощь сюда поступила из Жамбылской, Карагандинской областей, Астаны, города Лисаковска Костанайской области, от учебных заведений и организаций Костаная и из соседнего Кыргызстана.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Как рассказала на брифинге в Республиканском информа­цион­ном штабе начальник управления по молодежной политике Костанайского регио­нального университета им. А. Байтурсын­улы, волонтер Диана Ракпанова, в регионе за период паводков было задействовано в общей сложности более 10 тыс. волонтеров. Теперь все силы брошены на пункты приема и раздачи гуманитарной помощи.

В регионе организовано шесть таких пунктов, в которых имеются товары первой необходимости, продукты питания, предметы личной гигиены, лопаты, мешки, матрацы, подушки, одеяла.

– Для борьбы с последствия­ми паводков, оказания помощи пострадавшим населенным пунктам продолжается акция «Күшіміз бірлікте». Ее поддержали все молодежные ресурсные центры, волонтеры, высшие учебные заведения области, политические партии, представители республиканских молодежных организаций, спортсмены, – сообщила Диана Ракпанова.

По ее словам, жители активно участвуют в экологической акции «Таза Қазақстан». На этой неделе велись работы по очистке территории памятников, приводились в порядок архитектурные объекты.

– Из Жетысу пострадавшей Западно-Казахстанской облас­ти отправлено 125 тонн гуманитарной помощи: продуктов питания, одежды, предметов гигиены и быта, одеял и пос­тельных принадлежностей, генераторов, резиновых сапог и костюмов, перчаток, мешков, – поделился директор КГУ Jetisu jastary Еркебулан Акболатов.

С помощью КТЖ доставлены строительные материалы. К сбору и отправке гуманитарной помощи привлечено более 300 волонтеров.

Члены общественного штаба по Северо-Казахстанской облас­ти ежедневно ведут разъяс­нительную работу в пунктах эвакуации. По словам волонтера Айгуль Муратовой, они на местах помогают людям в сборе пакета документов для получения компенсации. Также волонтеры координируют работу пунктов сбора гуманитарки, организовано формирование заявок, учета по сортировке доставленной помощи в места дислокации эвакуированных. За эти дни проведено 90 встреч, консультации получили более 5 500 человек.

Волонтеры фронт-офиса «Центра поддержки волонтеров» МРЦ Акмолинской области оказали помощь более 250 пострадавшим в результате ЧС. Как рассказал руководитель фронт-офиса Дидар Хамзин, они эвакуировали 50 человек, помогли вывезти ценные вещи из 75 домов, собрали 2 тонны одежды, 2,5 тонны продуктов, во время противопаводковых работ обеспечивали горячим питанием нуждающихся, сотрудников ЧС и ДП.

– С первых дней при совместной работе волонтерского фронт-офиса Алматинской области «Күшіміз бірлікте», партии «Amanat», Центра социального согласия и развития, Духовного управления мусульман Казахстана, «Жастар рухы» активные граждане нашего региона, предприниматели и общественные объединения собрали более 230 тонн гуманитарной помощи. Из них 130 тонн доставлено в Уральск, а 100 тонн – в Атыраускую область, – рассказал руководитель фронт-офиса волонтеров Алматинской области Максат Кенешов.

От региона на общественные работы в Уральск поехали 15 добровольцев.

В пострадавшие от паводка районы отправлена 171 единица техники, а в фонды «Қазақстан халқына» и «Демеу Қазақстан» переведено 48 млн тенге.

#регионы #паводки #Костанайская область #гумпомощь

Популярное

Все
О четвероногих друзьях заботятся жители Петропавловска
Когда руки не для скуки, а для чистоты города
Наши гребцы завоевали еще три лицензина летние Олимпийские игры
Фиктивные детские сады
В Кызылорде открыли международный автовокзал
Не пролететь «фанерой» над Алтаем
Модернизация Алматинской ТЭЦ-3 завершится в 2026 году
Мы все преодолеем!
Любящим родителям нечего бояться
Одни и те же грабли
К празднику Победы ветеранам выплатят по полтора миллиона тенге
Помощь для пострадавших идет со всех уголков Казахстана
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
Лишь 7% территории Казахстана покрыто снегом
АПК: в Казахстане очищены 200 км ирригационных сетей
Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике
Защитник Бишимбаева проявил неуважение к суду
Умер знаменитый итальянский модельер Роберто Кавалли
Спецпоказ полнометражного фильма «Каныш» прошел в Астане
Президент соболезнует в связи с кончиной композитора Абдимомына Желдибаева
«Қаныштай бол! Стань как Каныш!» Такое напутствие получили молодые ученые
Уральск: уровень реки может подняться в любой момент
Более 180 тыс. казахстанцев приняли участие в акции «Таза Қазақстан»
Восстановлено электроснабжение в крупных населенных пунктах Костанайской области
Первые э-бланки разрешения выдали автоперевозчикам Казахстан и Узбекистан
Около 7 тыс. голов сельскохозяйственных животных погибло в результате паводков
Токаев отменил международный форум Астана в связи с паводками в стране
Почти на 600 млн тенге оштрафован Национальный центр экспертизы и сертификации
Десятки фактов дезинформации о паводке выявили в РК
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Читайте также

Механизм компенсации утраченного имущества обсудили в штабе…
Паводки в РК: в районах Актюбинской области готовятся к стр…
ЕС выделит 200 тысяч евро для помощи казахстанцам
Психологи МЧС проводят тренинги для детей в пунктах временн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]