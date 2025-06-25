Поможет ребятам Talpyn

Образование
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Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

В Палате предпринимателей Астаны состоялось обсуждение инициативы, направленной на оказание помощи школьникам в осознанном выборе будущей профессии. Проект Talpyn предусматривает создание цифровой профориентационной платформы и мобильного приложения. Инициатором выступил общественный фонд поддержки социальных инициатив и инноваций в сфере образования «Тәлімгер».

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пояснил учредитель фонда Ермек Дуйсенханов, Talpyn рассчитан не только на школьников, но и на учителей, администрацию образовательных учреждений, родителей и профильных специалистов. Основная идея Talpyn – обеспечить непрерывное сопровождение учащегося на всем пути его обучения, помочь ему осознанно выбрать дальнейшую траекторию развития и конкретные профессии, максимально соответствующие его интересам и способностям.

В приложении предусмотрены различные уровни сложности и подачи материала: младшие школьники пройдут через игровые задания, старшеклассники – через углубленные тесты, направленные на выявление склонностей, мотивации и профессиональных интересов. Каждый пользователь будет получать персонализированные результаты: подборку рекомендованных направлений, профессий и отраслей, подходящих именно ему. Это будет своего рода «карта интересов» с возможностью отслеживать прогресс и возвращаться к результатам в дальнейшем. Кроме тестирования, ребенку будет доступен целый медиаблок с живыми историями людей разных профессий. В коротких видеороликах представители самых разных сфер расскажут о своей работе: что она из себя представляет на практике, какие задачи приходится решать, с какими вызовами сталкиваться.

Система будет интегрирована с внешними источниками: базами вакансий, статистикой рынка труда, данными о востребованных кадрах по отраслям. Для родителей в ней будет отдельный раздел. В нем они смогут получить советы психологов и профориентологов, узнать, как разговаривать с ребенком о будущем без давления и конфликтов. Учителя также не останутся без внимания. Для них предусмотрены рекомендации по развитию у школьников карьерного мышления, сопровождению интереса к профессиям и формированию ключевых навыков.

Система будет содержать актуальную информацию о колледжах и вузах Казахстана: описание программ, рейтинг учебных заведений, географию, условия приема. Также школьникам и родителям предоставят сведения о предприятиях, которые заинтересованы в молодых кадрах.

#платформа #профориентация #Talpyn

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