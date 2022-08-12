Колонка обозревателей
Понастроили
Марина Пархоменко

Совсем недавно мы считали свой старый двор самым уютным и зеленым. Окружен он был с трех сторон жилыми домами, а с четвертой – общежитием столичного колледжа, надежно защищающим от шумного проспекта. Но общага в буквальном смысле дала трещину, и ее снесли. Стоит двор теперь, будто от удивления разинув рот на проспект. Шумно стало в квартирах, неуютно на дворовой площадке. Что появится на пустыре – неизвестно. Жители одного дома собирали подписи на строительство сквера, жители другого ратовали за возведение общежития. Кого-то не устраивает ни то, ни другое: в сквере будет шумно, особенно летом, до глубокой ночи, и заплевано-замусорено, общежитие тоже не подарит тишины, да и старенькие хрущевки, чего доброго, не выдержат рядом интенсивного строительства. Вот так и живем в ожидании, чем же заполнят освободившееся пространство.

Но, как ни крути, очень хочется, чтоб мнения жителей окрестных домов в любой части города, страны ли все-таки спрашивали: а что бы вы хотели видеть рядом со своим домом, двором. Да, понятно, есть у городов генпланы, есть архитекторы, которым виднее, что построить, есть интерес свой у бизнеса – водрузить очередной торговый центр, заправку (этот ряд можно продолжать и продолжать…). Но ведь бизнесмен сегодня хозяин, а завтра – продаст недвижимое имущество, студент в общежитии живет, а через четыре года съедет, а жители в большинстве своем останутся в домах-квартирах. И потому им не без разницы, что вырастет на пустыре.

Как, наверное, не без разницы было нашим соседям по проспекту, когда на корню вырубили их сквер, что тянулся вдоль дороги, и оборудовали там стоянку для авто, а еще влепили меж домов, чуть ли не окна в окна несколько офисных зданий, магазинов. Было это в начале нулевых, когда новой столице не хватало помещений, бизнесу негде было развернуться. Зато теперь, когда освоен левый берег, понастроены бизнес-центры, под торговые площадки отданы первые этажи огромных жилых комплексов, офисы нулевых оказались никому не нужными. Стоят, роняя со стен куски алюкобонда, каким обносили фасады, да смотрят на нас пустыми глазницами окон.

И напрашиваются вопросы: а чего торопились-то, зачем на каждом свободном пятачке старой части города воткнули по неэстетичному зданию, что с этим всем теперь делать?

Чуть меньше года назад в соседнем опять же дворе, наконец, завершили долгострой, и вместо отеля, как мы раньше предполагали, открылся реабилитационный центр. Дело нужное – таких учреждений в нашей стране не хватает, да и взрослым стало спокойнее – детвора не будет лазать по крыше недостроя, бить стекла.

И вот теперь думаю, а что будет с офисным помещением, делящим наш жилой дом пополам (что курил архитектор?). Его никак облагородить не могут, продать не получается, подростки пробираются пошалить, да наркокурьеры с закладками туда повадились.

И представьте, это примеры только с одного небольшого столичного микроучастка. А сколько таких по всему старому городу?

Ясно одно: горожане должны брать инициативу в свои руки: участвовать в проекте «Бюджет народного участия», который, кстати, властям не мешало бы лучше пропагандировать, подавать погромче свой голос в пабликах, быть активнее на собраниях, если таковые проводятся властями, КСК или ОСИ. В общем, не молчать. И главное – любить свой город.

Популярное

Все
Старик и песня
Мчи, тулпар, быстрее ветра
Однажды…
Суперкамбэк легенд футбола
И льются в унисон голоса
Мечта на пользу дела
Возрождение
Теплая нить судьбы
Фефекты йечи
Нужен дом четверолапым
Понастроили
СПАСите яблоки!
Вечные книги Учителя нации
История переписана
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Новая жизнь Второго Павлодара
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Подкралась старость незаметно
Генсек ССАГПЗ – Смаилову: У стран Персидского залива большие планы по инвестированию в Казахстан
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Утекает бензин мимо розницы
Непокоренный Бурхан-Булак
Нет повести печальнее на свете…
Нам важно сохранить солдата
Жительница столицы под окнами многоэтажки разбила сад
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 августа
Генерал-майора полиции Жайлаубека Халыкулы нашли мертвым в СИЗО
Сергей Погосян: Казахстан – моя единственная Родина
Бывший муж напал с ножом на алматинку в автобусе – ведётся следствие
Опасные игры
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 августа
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане

Читайте также

Колонка обозревателей
СПАСите яблоки!
Колонка обозревателей
Опасный плюрализм
Колонка обозревателей
Зеркало
Колонка обозревателей
Вас все устраивает?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]