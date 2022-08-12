Понастроили

Совсем недавно мы считали свой старый двор самым уютным и зеленым. Окружен он был с трех сторон жилыми домами, а с четвертой – общежитием столичного колледжа, надежно защищающим от шумного проспекта. Но общага в буквальном смысле дала трещину, и ее снесли. Стоит двор теперь, будто от удивления разинув рот на проспект. Шумно стало в квартирах, неуютно на дворовой площадке. Что появится на пустыре – неизвестно. Жители одного дома собирали подписи на строительство сквера, жители другого ратовали за возведение общежития. Кого-то не устраивает ни то, ни другое: в сквере будет шумно, особенно летом, до глубокой ночи, и заплевано-замусорено, общежитие тоже не подарит тишины, да и старенькие хрущевки, чего доброго, не выдержат рядом интенсивного строительства. Вот так и живем в ожидании, чем же заполнят освободившееся пространство.

Но, как ни крути, очень хочется, чтоб мнения жителей окрестных домов в любой части города, страны ли все-таки спрашивали: а что бы вы хотели видеть рядом со своим домом, двором. Да, понятно, есть у городов генпланы, есть архитекторы, которым виднее, что построить, есть интерес свой у бизнеса – водрузить очередной торговый центр, заправку (этот ряд можно продолжать и продолжать…). Но ведь бизнесмен сегодня хозяин, а завтра – продаст недвижимое имущество, студент в общежитии живет, а через четыре года съедет, а жители в большинстве своем останутся в домах-квартирах. И потому им не без разницы, что вырастет на пустыре.

Как, наверное, не без разницы было нашим соседям по проспекту, когда на корню вырубили их сквер, что тянулся вдоль дороги, и оборудовали там стоянку для авто, а еще влепили меж домов, чуть ли не окна в окна несколько офисных зданий, магазинов. Было это в начале нулевых, когда новой столице не хватало помещений, бизнесу негде было развернуться. Зато теперь, когда освоен левый берег, понастроены бизнес-центры, под торговые площадки отданы первые этажи огромных жилых комплексов, офисы нулевых оказались никому не нужными. Стоят, роняя со стен куски алюкобонда, каким обносили фасады, да смотрят на нас пустыми глазницами окон.

И напрашиваются вопросы: а чего торопились-то, зачем на каждом свободном пятачке старой части города воткнули по неэстетичному зданию, что с этим всем теперь делать?

Чуть меньше года назад в соседнем опять же дворе, наконец, завершили долгострой, и вместо отеля, как мы раньше предполагали, открылся реабилитационный центр. Дело нужное – таких учреждений в нашей стране не хватает, да и взрослым стало спокойнее – детвора не будет лазать по крыше недостроя, бить стекла.

И вот теперь думаю, а что будет с офисным помещением, делящим наш жилой дом пополам (что курил архитектор?). Его никак облагородить не могут, продать не получается, подростки пробираются пошалить, да наркокурьеры с закладками туда повадились.

И представьте, это примеры только с одного небольшого столичного микроучастка. А сколько таких по всему старому городу?

Ясно одно: горожане должны брать инициативу в свои руки: участвовать в проекте «Бюджет народного участия», который, кстати, властям не мешало бы лучше пропагандировать, подавать погромче свой голос в пабликах, быть активнее на собраниях, если таковые проводятся властями, КСК или ОСИ. В общем, не молчать. И главное – любить свой город.