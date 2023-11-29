Попал в психиатрическую больницу после "минирования" школы житель Атырау

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Лжетеррориста из Атырау освободили от уголовной ответственности из-за психического расстройства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

27-летний житель Атырау по телефону матери на номер 102 дал ложную информацию о взрывном устройстве в одной из школ города.

В учебное заведение выехали сотрудники ДП и ДЧС области, прокуратуры, ДКНБ. Взрывное устройство не нашли. 

Мать 27-летнего подозреваемого заявила в суде, что он болен, вышел из больницы в день происшествия и его состояние ухудшилось. К тому же парень не знал, куда звонил. При этом ранее аналогичный случай уже был.

Мать попросила отправить сына на амбулаторное лечение.

Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что парень страдает хроническим психическим расстройством «параноидальная шизофрения непрерывного типа, с постоянным дефектом».

Подозреваемый освобожден от уголовной ответственности, ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа Атырауского областного центра психического здоровья.

#полиция #Атырау #лжетерроризм

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