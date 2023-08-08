Попалась на сетке. Москитной

В один из ветреных дней с окна моей спальни слетела москитная сетка. Дело решаемое, подумала я и, воспользовавшись рекомендацией в домовом чате, заказала установку москитной сетки за 8 000 тенге. Обратите на этот факт особое внимание: заранее по телефону мы договорились лишь на эту небольшую работу: заменить сетку. Что было дальше, до сих пор не укладывается в голове...

Делая замеры окна, пришедший по вызову молодой человек со словами, что мне давно пора заменить и уплотнительные резинки, прямо на моих глазах начал срывать их одну за другой. Я не успела и рта открыть!

Уже на этом этапе мне стоило бы возмутиться или как минимум засомневаться. Но врожденный такт и доверие к вроде как специалистам не позволили этим чувствам возобладать. Да и как сопротивляться, если резинки на окнах уже сорваны и оставаться без них нельзя? Я лишь неуверенно спросила, не дорого ли мне это обойдется?

На что парень, что-то бормоча и не переставая срывать резиновые уплотнители, «успокоил», мол, недорого, метр всего тысяча тенге. «А это окно я сделаю в подарок, плюс ручку новую поставлю!» – и он уже был на балконе, где, в принципе, меня все устраивало.

Откуда мне было знать, что на рынке цена на эту фурнитуру в два раза ниже и резинок понадобится не по периметру окна, а вдвое больше, то есть на само окно и дверцу?! Я ж ничего не смыслю в ремонте окон! Вот пришедший мастер и воспользовался этим обстоятельством. Еще вначале он оценивающе осмот­рел трехкомнатную квартиру, выяснил (по моей, конечно, глупости), что живу я в ней одна с сыном, и, видимо, прикинул, что здесь можно поживиться.

По его звонку буквально через пять минут в дверь вошли еще двое и деловито разошлись по комнатам устанавливать новые резинки. Я еле успевала за всеми присматривать! Разумеется, никакой предварительной договоренности, обсуждения цен и объема работ... Даже разрешения войти эти двое не спрашивали.

На мои попытки разузнать что-то подробнее их старший лишь демонстрировал трюк с монеткой и бумагой, которые якобы со старыми резинками буквально проваливались в щели, а с новыми стояли намерт­во. Тот, кто видит это в первый раз, действительно поражается и начинает верить в грамотность стоящих перед ним специалистов.

В итоге минут через 15–20 все закончилось, и мне предъявили счет – 58 тыс. тенге. По мере того, как мои глаза начинали округляться, я стала понимать весь ужас происходящего. Меня просто развели на ровном месте! На такие траты в этот день я точно не рассчитывала.

Да и вообще, состояние оконных рам меня полностью устраивало: они легко закрывались, нигде не дуло, мне нужна была лишь одна единственная москитная сетка! Но фокусы с монеткой, напористость говорливого визитера, мои неосведомленность в этом вопросе и слепая доверчивость сделали свое дело.

Не в силах им противостоять (все-таки в квартире я находилась одна с тремя взрослыми мужиками) после недолгих пререканий я заплатила 40 тыс. тенге. Скостить сумму удалось лишь потому, что больше на карте просто не было, о чем, чуть не плача, я и сообщила своим беспардонным оконным ремонтникам... Ну, разве добросовестный работник, сделавший все по-честному, удовлетворился бы неполной оплатой за проделанную работу? А тут, видимо, были рады и тому, что есть, потому что понимали, что поступили как минимум нечестно...

На грани мошенничества

Отойдя от стресса, я позвонила участковому. Выслушав, страж порядка пояснил, что факта мошенничества здесь нет. Вот если бы они поставили только одну москитную сетку, а денег взяли бы за весь комплекс услуг, тогда да. Написать заявление, конечно, можно, но толку от этого, как я поняла, не будет никакого.

Да и сам оконный мастер, которому я позвонила в тот вечер с угрозой обратиться в полицию, вальяжно заявил: «Пишите, я хоть сейчас приеду, скажите, в какое РОВД». То есть он прекрасно понимал, что по закону с него взятки гладки. А то, что есть законы морали, он, кажется, даже не догадывается.

Зато полицейский вразумил меня, мол, почему пустила мужчин в дом, находясь одна, почему не позвонила ему сразу в тот же момент, почему заплатила без предоставления чека и гарантии? Обо всем этом я, конечно, и не думала, находясь в шоковом состоянии.

Столичный адвокат Назар Абинов, к которому я обратилась, подтвердил, что такое происходит сплошь и рядом. Но это всего лишь агрессивный маркетинг.

– Добровольное, без принуждения получение денег за предоставленный товар или услугу не является преступлением. Лиц, занимающихся таким агрессивным маркетингом, следует избегать и предупреждать окружающих об исходящей от них опасности, публикуя их имена в соцсетях и оставляя соответствующие отзывы на их страницах. Вместе с тем, поскольку такие деяния совершаются на грани мошенничества, можно попытаться возвратить деньги через суд, например, признав такие сделки недействительными, как совершенные вследствие введения потерпевшего в заблуждение относительно качества товара или услуги, – пояснил адвокат.

Осознав свою ошибку и то, что отмотать назад ничего уже не получится, я решила предупредить о подобной опасности горожан и рассказала о случившемся в соцсетях. Пост в Facebook набрал около четырехсот комментариев. И большинство из них были о том, как люди также пострадали от действий различных «ремонтников»!

Я поняла окончательно: это был целенаправленный «развод», причем подобную мошенническую схему активно применяют в столице, где очень много заказов и обеспеченных семей. Часто на удочку ушлых оконщиков попадаются пожилые люди. Причем мне не раз писали, что это я еще легко отделалась, заплатив 40 тыс. за несколько окон. Некоторые вспоминали такие истории, случившиеся несколько лет назад, то есть эти схемы работают не первый год.

В поиске справедливости, хотя бы не для себя, а для потенциальных жертв, я все-таки написала заявление в полицию. Девушка-следователь, казалось бы, проявила неподдельный интерес, но в тот же день пришло сообщение, что мое заявление оставлено без рассмотрения...

Я не поленилась и сходила снова в отделение, спросить, говорила ли она с этими людьми, ведь налицо явно мошенническая схема, и хорошо было бы их припугнуть. Следователь призналась, что она не говорила. Возможно, разговаривал оперуполномоченный, но она не знает. Чтобы получить сведения об этих лицах, телефоны которых я указала, могу написать еще одно заявление, но вряд ли мне их предоставят. На этом общение с правоохранителями, которым не до таких пустяковых дел, я прекратила.

Жалуйтесь!

Последней надеждой было обратиться в общество защиты прав потребителей, ведь именно так поступают в цивилизованном обществе. Хотя в комментариях мне писали, что если такие вопросы и удавалось разрешить, то лишь с помощью грубой мужской силы. Но я хрупкая женщина, что ж теперь мои права можно безнаказанно попирать?

Заместитель председателя ОЮЛ «Республиканская ассоциация потребителей Казахстана», эксперт по защите прав потребителей Турсун Джагпарова начала с того, что уже за порчу моего имущества – срыв уплотнительных резинок – оконщика можно было бы привлечь к ответственности.

– Без вашего разрешения он не имел права даже один шуруп открутить. Вот если б были свидетели, которые смогли подтвердить, что вы договаривались исключительно об установке одной москитной сетки! А так, доказать сложно, если в квартире нет хотя бы камер, – дала и тут же забрала она надежду. – На самом деле, их действия граничат с мошенничеством, но законодательно наказать их невозможно, потому что у вас нет свидетелей, а у них есть. Очень много упущений и лазеек в законодательстве, и этим пользуются бесчестные люди.

Однако не все так печально. Турсун Баткеновна дала несколько мудрых советов. Если бы это была организация с юридическим адресом, то я имела бы право обратиться к оконщикам с претензией. Это действенный механизм, заверяет эксперт.

– В статье 8 Закона «О защите прав потребителей» четко прописано, что услугодатель⁄продавец не имеет права навязывать свои услуги или сопутствующие товары. Не допускается принуждение потребителя к заключению таких договоров. Воспользовавшись этой статьей, можно потребовать, чего вы хотите. Хотя требовать, чтобы вернули деньги, нелогично, потому что услугу они оказали, пусть и навязанную. Если бы вы не заплатили, это поменяло бы суть дела. Потребитель не оплачивает тогда, когда его не устраивает качество или какие-то условности. Вот вы не просили его снимать старые резинки, пусть теперь за свой счет и устанавливает, – говорит Турсун Джагпарова.

Согласно закону, если услуга была оказана некачественно, и потребитель это доказал, то он имеет право требовать соразмерного уменьшения стоимости, обмена либо устранения недочетов за их счет. Можно даже якобы взыскать неустойку в размере не менее 1%, причем она может вырасти в приличную сумму, так как исчисляется со дня оказания услуги до принятия судебного решения.

Но я, поразмыслив, решила, что доказать в суде, к сожалению, ничего не смогу. Да и загонять себя в судебные разбирательства ради 40 тыс. тенге совсем уж не хочется. Ремонтники это тоже хорошо понимают, потому и ведут себя так самоуверенно.

Но попытаться остановить нечистых на руку услугодателей можно. Особенно защитница прав потребителей расхваливала платформу для приема и обработки обращений граждан E-otinish. Вроде как она весьма действенная и эффективная.

– Жаль, что не все потребители о ней знают. Жалобы там не теряются, вам тут же придет уведомление о регистрации, и далее будет виден весь процесс. Потребители, пользуйтесь! Даже если купили некачественные семечки, как это сделала я. На мою жалобу о семечках среагировали все органы, куда я обратилась. Кстати, иногда даже в соцсетях, если вижу грубое нарушение, сканирую и от своего имени отправляю в E-otinish, – призналась Турсун Баткеновна.

На платформе я обратилась с жалобой в МВД РК, мол, почему мое заявление оставили без рассмотрения и не провели даже профилактическую беседу с заезжими ремонтниками. Я вынуждена была оплатить навязанную мне услугу, потому что трое незнакомых мужчин вели себя самоуверенно, не слушая возражений, воспользовавшись тем, что в квартире я находилась одна.

Возможно, был бы эффект, будь это коллективная жалоба. Но я уверена, что в подобных случаях жертвы просто ленятся добиваться справедливости, полагая, что вроде как сами виноваты, а еще радуясь, что все обошлось «малой кровью».

Спасибо, Боже, что взял деньгами?

Еще одно заявление по совету Турсун Джагпаровой я подала в Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК по поводу того, что неустановленные лица вводят в заблуждение потребителей, навязывают свои услуги и предлагают товар без сертификатов соответствия и документов о квалификации специалистов. Ранее я пыталась запросить сертификаты, но оконщики, естественно, проигнорировали мое сообщение.

Да и нет у частников никаких документов. Даже добросовестные участники рынка их не предоставляют. Комитет техрегулирования может провести проверку предпринимательской деятельности данных лиц на предмет их профессиональной квалификации и подтверждения качества применяемых в работе материалов и в случае нарушений наложить штраф.

Оплату у меня приняли в виде банковского перевода по номеру телефона. Соответственно, есть повод обратиться в Комитет госдоходов МФ РК. Это также можно сделать на платформе E-otinish.

– При получении денег исполнителями не был выдан чек контрольно-кассового аппарата, то есть они незаконно обогащаются. Попросите налоговую провести проверку предпринимательской деятельности на предмет соблюдения законодательства, – рекомендовала Турсун Баткеновна. – Есть еще Комитет по защите прав потребителей, он, конечно, бесполезный, без четкого механизма, как пятое колесо в телеге. Но напишите им тоже. А вообще в таких случаях всегда ведите в WhatsApp переписку, делайте скрины, сохраняйте их ответы. По закону достаточно того, что потребитель докажет свою правоту. Старайтесь, чтобы кто-то был дома в этот момент. А если никого нет, то говорите по видеозвонку, показывайте лица тех, кто у вас работает, своим знакомым. И никогда не бойтесь отстаивать свои права.

В общем-то я сделала все, что мне посоветовали в обществе защиты прав потребителей, но больше из профессионального интереса. Мои обращения зарегистрированы, ответа ждать от 20 дней и более. Большой надежды на то, что мне удастся отстоять свои интересы, нет.

Было б еще не так обидно, если бы работы были выполнены качественно и незапланированный ремонт пошел бы на пользу. Но, как сообщил после осмотра приглашенный мною независимый эксперт – мастер по ремонту окон с многолетним опытом, его нахрапистые «коллеги» установили резину, не подходящую для моей фурнитуры. Она и так жесткая, а как поведет себя зимой, неизвестно.

– Из-за того, что окна теперь с трудом закрываются, пострадает диагональ и могут сломаться замки. Эту резину придется менять, – резюмировал он. – Сейчас все кому не лень устанавливают эти москитные сетки, много неспециалистов. Думает, если дома получилось сделать, почему бы не зарабатывать на этом? Поэтому людям надо быть осторожнее, искать мастеров по рекомендациям и не пускать домой людей с улицы. Мошенников нынче развелось очень много.