Попавшую в трудовое рабство в Лаосе казахстанку удалось освободить

Казахстанка Анель Бермаганбетова, попавшая в сети международных мошенников, выехала из Лаоса и возвращается домой. Об этом рассказал ее брат Канат Бермаганбетов, сообщает Kazpravda.kz.

Напомним, казахстанка Анель Бермаганбетова опубликовала в Instagram пост о том, что ее удерживают против воли в Лаосе. Девушка приехала в Таиланд заработать денег в китайской компании и начать создавать свой бренд. Но ее обманом вывезли в Лаос.

«Моя сестренка на свободе, в надежных руках, ее встретил мой друг. Они сейчас по дороге в Бангкок», – обратился на своей странице в Instagram Канат Бермаганбетов.

Он рассказал о том, как вызволяли казахстанку. В операции были задействованы очень большие силы: министерства иностранных дел и внутренних дел Казахстана, аппарат Президента РК. На связь вышли Интерпол, Посольство России в Лаосе, Посольство Казахстана во Вьетнаме. Консул вылетел непосредственно в столицу Лаоса, уточнил Бермаганбетов.

Данные по Анель были переданы в Правительство и полицию Лаоса. Родные казахстанки донесли информацию об этом до тех, кто удерживал ее.

Со стороны мошенников было психологическое давление на девушку. Брат потерпевшей поделился подробностями того, что сестра пережила, находясь в Лаосе, и как удалось ее спасти.

Чтобы освободить казахстанку, родные заплатили так называемым работодателям «издержки» в 5 тысяч долларов.

«Эти условия меня устроили, сумма была снижена с 9 тысяч долларов до 5 тысяч. Да даже дело не в деньгах. Я думал о здоровье Анель. Мне как брату было очень важно понимать, что ее нужно оттуда быстрее выдергивать. Да, можно было пойти на принцип, потому что отработали очень шикарно. Но я сказал Анеле, что мы готовы. Передачу денег нужно было произвести в криптовалюте», – рассказал мужчина.

Он поблагодарил все органы и организации, которые помогли вернуть девушку на Родину.

«Я надеюсь Анеля скоро будет дома, и я ее скоро обниму», – резюмировал брат.