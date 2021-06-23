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Пополнили ряды армейцев
Ольга Таежная

Призыв происходит один раз в год. Так, в 2021-м в ряды Вооруженных сил вступили 24 спортсмена, которые будут проходить воинскую службу. Среди них представители биатлона, таеквондо, бокса, борьбы, дзюдо и қазақ күресі. Событие прошло в торжественной обстановке с присутствием всего личного состава ЦСКА. Председатель Спортивного комитета – начальник Цент­рального спортивного клуба армии Минис­терства обороны Республики Казахстан Айталап Кургамбаев произнес напутственные слова армейцам-новобранцам.

Перед присягой в течение месяца спортсмены на базе ЦСКА проходили строевую и государственно-правовую подготовку.

– Многие из спортсменов лично изъявили желание прибыть к нам, – отмечает начальник пресс-службы ЦСКА МО РК майор Батыр Туяков. – Все они будут на равных условиях проходить воинскую службу. На базе ЦСКА будут развивать свои спортивные навыки, выступать не только от имени Воо­руженных сил, но и от имени страны на всех мероприятиях.

После принятия присяги военнослужащие ЦСКА продолжат работать в штатном режиме, защищая честь нацио­нальной сборной на мировой спортивной арене и поднимая имидж армейского спорта.

– Все спортсмены, принявшие присягу ЦСКА, получают возможность участия в соревнованиях Вооруженных сил РК, в армейских международных играх, которые проходят в России, Казахстане, Узбекистане, Беларуси, Китае, Монголии, – заключил Батыр Туяков.

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