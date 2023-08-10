Попытку незаконного ввоза сигарет в РК на 1,3 млрд тенге расследует АФМ

Уголовное дело по факту попытки ввоза из Кыргызской Республики двух вагонов табачных изделий без УКМ и товаросопроводительных документов стоимостью более 1,3 млрд тенге расследуется Департаментом АФМ по Жамбылской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Скриншот с видео АФМ

Сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора, согласно подсчётам органов госдоходов, составляет 585 млн тенге.

"В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в т.ч. соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение", – сообщили в АФМ.

В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит.

Отмечается, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.